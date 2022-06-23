نتيجة النجاح الكبير والإقبال غير المسبوق الذي شهده الاكتتاب الأول

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن عزمها طرح حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب. وستتضمن حزمة السندات شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.

ومن المزمع طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق ناسداك دبي، وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange) وسوق ناسداك دبي.

وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان سيكيوريتيز"، وبنك المشرق، و"ستاندرد تشارترد" مدراءً مشتركين للاكتتاب، كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

وسيتم طرح الاكتتاب الثاني على السندات السيادية لدولة الإمارات، وفق أحكام القاعدة 144-أ بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حازت على تصنيف -AA من فيتش وAA2 من موديز مع نظرة

مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية.

#بياناتحكومية

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