أعلنت وزارة المالية عن تمديد الموعد النهائي للمؤسسات المالية الإماراتية الواجب عليها الإبلاغ لتقديم البلاغات وفقاً لمتطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك، وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

وأشارت وزارة المالية إلى أن بوابة التبادل التلقائي للمعلومات المخصصة للإبلاغ لأغراض متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. للاطلاع على خطوات الإبلاغ وتسجيل الدخول، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://fatcacrs.mof.gov.ae/#/

وأوضحت الوزارة إلى أنه على جميع المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ إتمام إجراءات التسجيل قبل تقديم أي بلاغات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تقديم التقرير السنوي / التقرير الصفري: إلزامية تقديم تقارير اتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ومعايير الافصاح المشترك ( CRS ) من خلال البوابة الجديدة. ولإتمام عملية الإبلاغ بنجاح، يجب على المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ الحصول على نموذج إكسل للإبلاغ المتعلق باتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ومعايير الافصاح المشترك ( CRS ) مباشرة من خلال البوابة. تقديم استبيان المخاطر: إلزامية تقديم استبيان تقييم المخاطر من خلال البوابة الجديدة في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

لمزيد من المعلومات حول التبادل التلقائي للمعلومات بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك، يرجى زيارة صفحة الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) ومعايير الافصاح المشترك (CRS) في الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط:

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/fatcaandcrs.aspx

#بياناتحكومية

- انتهى -