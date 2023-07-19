تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة

تهدف الخدمة للتشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية خلال الفترة من 19 يوليو - 2 أغسطس 2023

تسعى الوزارة لجمع ملاحظات شركات المناطق الحرة قبل إصدار قرارات تفصيلية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وزارة المالية "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني [الرابط]، تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتاح هذه المشورة من الفترة 19 يوليو - 2 أغسطس 2023.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تعبيرا عن أهمية مساهمة المناطق الحرة باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي في تنشيط النمو والتحول الاقتصادي بالدولة وعلى النطاق العالمي. كما تعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.

ونظرا لتنوع شركات المناطق الحرة في الإمارات تبرز أهمية ضمان توافق أنشطتها، مع أنشطة الأعمال التجارية المعتمدة في المناطق الحرة. وعليه، تسعى وزارة المالية لجمع الملاحظات من الشركات القائمة في المناطق الحرة والأطراف المعنية الأخرى قبل إصدار مزيد من الإيضاحات أو قرارات تنفيذية تحدد نطاق تلك الأنشطة.

وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الردود على هذه المشورة. علما أنه يجب استلام الردود بحلول 2 أغسطس2023 وستظل هذه الردود سرية ولن يتم نشرها.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ولجنة الميزانية العامة، ومجلس تنسيق السياسات الحكومية ومكتب إعادة التنظيم المالي.

تسنيم حجازي

شركة أبكو العالمية

ايميل: thijazi@apcoworldwide.com