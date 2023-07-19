خدمة مؤتمتة بالكامل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: بدأت وزارة المالية من خلال موقعها الإلكتروني تقديم خدمة مؤتمتة بالكامل لجمهور المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، تمكنهم من استرداد رصيد بطاقات الدرهم الإلكتروني .

ويتعين على من يرغب باسترداد المبالغ المالية المتبقية في تلك البطاقات الدخول إلى موقع وزارة المالية باستخدام الهوية الرقمية UAEPASS وتقديم طلب الاسترداد مرفقا به الثبوتيات المطلوبة، ومن ثم يتم تحويل الرصيد المتبقي في بطاقة الدرهم الإلكتروني إلى بطاقة جديدة يصدرها بنك أبوظبي الأول .

كما يمكن الحصول على الدعم وطلب الاستفسارات من خلال مركز اتصال وزارة المالية أو على الرقم المجاني: 800533336، ومن خلال رقم التواصل المباشر 600525500 لخدمة العملاء في بنك أبوظبي الأول.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ولجنة الميزانية العامة، ومجلس تنسيق السياسات الحكومية ومكتب إعادة التنظيم المالي.

تسنيم حجازي

شركة أبكو العالمية

ايميل: thijazi@apcoworldwide.com