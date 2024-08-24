يونس حاجي الخوري: نحرص على تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين موظفي الوزارة وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي

تنظيم ورش وجلسات عصف ذهني لموظفي الوزارة بهدف إشراكهم في تطوير الخدمات

تكريم الفكرة الأفضل ضمن "جائزة أفكار تصفير البيروقراطية"

إطلاق صفحة "مبادرة تصفير البيروقراطية" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، في إطار سعيها لتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، أطلقت وزارة المالية حزمة من المبادرات المبتكرة تتضمن جائزة "أفكار تصفير البيروقراطية"، وورش عصف ذهني للموظفين لمناقشة الإجراءات الحالية واقتراح تحسينات فعّالة تعزز كفاءتها، ومختبر الابتكار التفاعلي، إلى جانب إطلاق صفحة "مبادرة تصفير البيروقراطية" التي استحدثتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، وذلك بما يعكس التزامها بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين.

تضافر الجهود

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وجعلها أسرع وأسهل، فالبرنامج يمثل استراتيجية وطنية هادفة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمجتمع، ونثق بأن هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

وأكد سعادته أن كافة الأفكار والمقترحات التي ستفرزها هذه المبادرات عبر القنوات المخصصة لها ستخضع للتقييم من قبل فريق من المختصين وسيتم اعتماد أفضل الأفكار التي تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البرنامج، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة "أفكار تصفير البيروقراطية" وإشراك موظفي الوزارة في ورش وجلسات العصف الذهني يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين موظفيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي، للارتقاء بتجربة المتعاملين.

مختبر الابتكار التفاعلي للموظفين

وتفصيلاً، أشركت وزارة المالية موظفيها في تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بجودة ومرونة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقديم أفكار ومقترحات لتحقيق مستهدفات البرنامج من خلال عقد مختبر الابتكار التفاعلي للموظفين لمناقشة آلية تحسين الخدمات من وجهة نظر مقدميها بناء على تفاعلهم المباشر مع المتعاملين، واقتراح تحسينات ابتكارية تعزز مرونتها وكفاءتها وتجعلها أكثر سهولة وسرعة.

جائزة أفكار

وشملت خطة الوزارة في إشراك الموظفين بتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الإعلان عن إطلاق "جائزة أفكار تصفير البيروقراطية" بهدف تحفيز الموظفين على طرح أفكار مبتكرة تساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور الموظفين كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تأتي الجائزة كمبادرة تتخطى مفهوم المسابقة لتشمل نهجاً شاملاً لإشراك الموظفين في رحلة تحسين الأداء الحكومي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف مراحل البرنامج من خلال تعزيز تفاعلهم عبر تقديم مقترحاتهم من خلال رابط مخصص، بحيث يتم تقييم الأفكار المقدمة وتكريم الفكرة الأفضل.

وقد أعلنت الوزارة عن أبطال تصفير البيروقراطية الفائزين في الجائزة في شهر يوليو، وتم تكريمهم وتقديرهم على المقترحات، وتقديم جوائز وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم المقترحات بهدف تحسين الخدمات، وسيتم العمل على تفعيل المقترحات المقدمة، وتستمر الوزارة في استقبال المقترحات من الموظفين وتكريمهم شهريا.

الصفحة الرقمية

وتتضمن صفحة "مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية" على الموقع الإلكتروني للوزارة كافة المعلومات والمبادرات ببرنامج تصفير البيروقراطية، وذلك بهدف التركيز على إبراز المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ الإعلان عن برنامج التصفير، والتي تتضمن مجالس المتعاملين، وجائزة تصفير البيروقراطية، والرسائل الإعلامية، ومنشورات التوعية للموظفين وللمتعاملين، ومختبر الابتكار التفاعلي للموظفين، ومواد مرئية تمثل آراء عدد من المتعاملين والموظفين والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الوزارة.

الجدير ذكره أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في العام 2023 برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة، حيث يسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن يتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.

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