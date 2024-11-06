استقبلت وزارة المالية وفداً من حكومة جمهورية أوزبكستان ضمن برنامج "القيادات المالية"، الذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية. وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على أفضل الممارسات الإماراتية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق التميز المالي والنمو الاقتصادي.

تبادل التجارب

وفي بداية اللقاء رحب سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بوفد حكومة جمهورية أوزبكستان، مشيراً إلى أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وأكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في المجال المالي، وأضاف سعادته: "تولي وزارة المالية أهمية كبيرة لتطوير منظومة مالية متكاملة ومبتكرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق التميز الحكومي في جميع المجالات المالية والاقتصادية، وقد قمنا في هذا الإطار باعتماد عدد من أفضل الممارسات العالمية التي تتناول مختلف جوانب العمل المالي، بدءاً من الاستدامة المالية، مروراً بالحوكمة المالية الشفافة، ووصولاً إلى تطوير الأنظمة الذكية التي تسهم في تسهيل الخدمات المالية بكفاءة عالية".

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى حرص وزارة المالية على تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين، منوهاً بأن الشراكة الحقيقية تنبع من التواصل المباشر والحوار البنّاء، وقال: "نتطلع لأن يكون هذا البرنامج جسراً نحو تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الفائدة لكل من دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان".

سياسات مالية مستدامة

وتعرّف الوفد الأوزبكي خلال اللقاء على استراتيجيات وزارة المالية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، ونظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها وحوكمة إجراءات الإيرادات الحكومية الاتحادية، وتطوير الأنظمة المالية الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية. وتم كذلك استعراض الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الوزارة، مثل نظام التنبؤ بالإيرادات ونظام تحصيلها، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تدعم الإجراءات المالية الحكومية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات وتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة.

كما شمل برنامج اللقاء الاطلاع على تجربة الوزارة في إدارة وتطوير الأصول الحكومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الاطلاع على تجربة منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ودورها في تسريع عمليات الشراء الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال، إلى جانب استعراض نظام إدارة معلومات الإدارة المالية.

تقدير

وعبر الوفد الأوزبكي، الذي يضم 21 شخصاً من المتخصصين في المجال المالي لحكومة جمهورية أوزبكستان، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تنظيم هذا اللقاء الغني بالمعلومات والتجارب المتميزة، مؤكدين على تطلعهم لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير المالي والاقتصادي.

وتعد هذه الزيارة جزءاً من برنامج "القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان" الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها كوجهة عالمية لتبادل الخبرات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

- انتهى -

#بياناتحكومية