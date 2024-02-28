تعكس مبادرات وزارة المالية حرصها على دعم الابتكار والمبتكرين

موظفو الوزارة يشاركون في مختبر "ابتكارات الغد" والذي يعتبر منصة لتصميم غدٍ أفضل

مختبر استشراف المستقبل منصة لاستكشاف الاتجاهات والفرص الجديدة ودعمها للعبور إلى المستقبل

دبي - الإمارات العربية المتحدة: تحرص وزارة المالية على توفير بيئة محفزة للإبداع وابتكار أساليب عمل جديدة، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي ومستوى الخدمات والأعمال في جميع المستويات الوظيفية والتنظيمية لتحقيق النمو المالي والاقتصادي المستدام، وتتبنى الوزارة نهجاً استباقياً مبنياً على الابتكار لتطوير وتنفيذ سياساتها وأهدافها، والارتقاء بمنظومة التميز المؤسسي والنهوض بالعمل الحكومي بالاعتماد على التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل ودعم الريادة المالية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تحفل مسيرة وزارة المالية بمبادرات ومشاريع وفعاليات مبتكرة تعكس ريادتها وتميزها في دعم الابتكار والمبتكرين، وانطلاقاً من رؤية حكومة دولة الإمارات، قامت وزارة المالية بإعداد خطتها الاستراتيجية 2023-2026 تماشياً مع الخطط والتطلعات المستقبلية وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والعالمية. وحرصت الوزارة في خطتها على التركيز على التمكين المالي والاستدامة والمرونة الوطنية واستشراف المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي لتعزيز مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي في الحكومة الاتحادية، بما يشمل تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية، وترسيخ أفضل ممارسات الابتكار وإدارة التغيير، وإدارة الابتكار المؤسسي، واستشراف المستقبل".

وضمن "الإمارات تبتكر 2024" أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين تشارك فيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بعدد كبير من الفعاليات، تنظم وزارة المالية دورة جديدة لمبادرة عروض الابتكار، تشمل مسابقات وهاكاثونات ومعارض وورش عمل ومؤتمرات وجلسات حوارية، تستضيفها إمارة دبي في الفترة من 22 إلى 29 فبراير، لتختتم معها فعاليات الإمارات تبتكر 2024 التي بدأت محطتها الأولى من إمارة أبو ظبي بداية فبراير، ثم انتقلت إلى إمارتي عجمان وأم القيوين، وصولاً إلى إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة قبل الاختتام في دبي. وانطلاقا من حرص وزارة المالية على توفير بيئة حافلة بالفرص لتبادل الخبرات والأفكار وتطوير المشاريع الابتكارية التي تخدم مختلف جوانب حياتنا اليومية، قامت باستضافة علي سالم النعيمي رئيس مجلس شباب الابتكار الحكومي، والذي قدم استعراضا ملهما عن الابتكارات والمبتكرين.

وضمن فعاليات الإمارات تبتكر في شهر الابتكار 2024، أطلقت وزارة المالية عددا من المختبرات من ضمنها مختبرات "ابتكارات الغد"، والتي تهدف لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ممارساته القائمة على المرونة والاستباقية ضمن منظومة عمل تدعم الأفكار والرؤى المستقبلية الداعمة لجهود تطوير وتعزيز بيئة الابتكار وتنمية القدرات من خلال المشاركة في "ابتكارات الغد" لتشجيع الشباب على تحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى حقائق ملموسة تحقق النجاح والتميز وتصقل مهارتهم لتصميم مستقبل مبتكر لتحقيق التقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا قامت وزارة المالية بتنفيذ مختبر "استشراف المستقبل" الذي يهدف إلى تصميم سيناريو استشراف المستقبل، وبحث المشاركون فيه الخطط المستقبلية والتوجهات الداعمة لبيئة الابتكار، بما ينسجم مع دور الوزارة في استكشاف الاتجاهات والفرص الجديدة ودعمها للعبور إلى المستقبل، كما قامت بتنفيذ مختبر " توليد الأفكار المبتكرة" بهدف تزويد الأفراد بمهارات عالية في الابتكار، من خلال إيجاد أفكار جديدة تحل مشاكل معقدة أو تقدم حلولًا مبتكرة لاحتياجات متنوعة تبرز جهود حكومة دولة الإمارات في الابتكار الحكومي، وتدعم بناء توجهات حكومات المستقبل، كما قام المشاركون في المختبر ببناء نماذج لأفكار ابتكارية عن طريق تصميم مبسط لها، يعطي تصوراً أوليا يعكس الفكرة ويتيح اختبار فعاليتها ومدى تحقيقها للأهداف، ما يسهل على الموظفين تحويل الأفكار إلى واقع ملموس لتطوير ممارسات مبتكرة واختبارها على أرض الواقع، لصناعة غدٍ أفضل.

صندوق محمد بن راشد للابتكار

ومنذ إطلاق وزارة المالية لمبادرة صندوق محمد بن راشد للابتكار والذي يعمل على تشغيله مصرف الإمارات للتنمية، يوفر الصندوق برامجه الإرشادية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية الابتكار الوطنية، وسد ثغرة التمويل على صعيد مشاريع الابتكار، واستقطاب أفضل أصحاب الشركات الناشئة من أنحاء العالم، ودعم المبتكرين من أصحاب المشاريع ممن يمتلكون إمكانيات واعدة.

ومن خلال برنامج مسرع الابتكار لصندوق محمد بن راشد للابتكار، تم انضمام أكثر من 130 شركة من 24 دولة من أعضاء برنامج مسرع الابتكار، والذي أسهم في قصص نجاح على مر السنوات، وقد انتهى التسجيل في الدفعة الثامنة من البرنامج بمنتصف يناير الماضي.

كما أقيم في الفترة من 19 - 20 فبراير معرض توظيف بالتعاون مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، والشريك الاستراتيجي صندوق محمد بن راشد للابتكار، وركز معرض على فرص التدريب واجتذاب الطلاب والخريجين من جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التفاعل العملي بين الطلاب والجامعات مع الشركات الناشئة المبتكرة، وزيادة وعي الطلبة واهتمامهم بالفرص الوظيفية في قطاعات الابتكار، وتعزيز الحوار والتواصل بين الطلاب والشركات الناشئة وخبراء الصناعة، بما يساهم في توظيف الموهوبين من أعضاء وخريجي صندوق محمد بن راشد للابتكار.

كما شارك صندوق محمد بن راشد للابتكار في مهرجان STEP 2024, الحدث الرائد للتكنولوجيا والشركات الناشئة، في مدينة دبي للانترنت يومي 21 – 22 فبراير وذلك مع عشرة من أعضاء الصندوق الحالين، أتيحت لهم الفرصة لمقابلة العديد من الشركات الناشئة المبتكرة بالإضافة الى عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الطموحين والشركاء المحتلمين.

وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادرة Pitch@Gov تم طرح التحدي مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) خلال شهر الابتكار، حيث يعرض المشاركون من المبتكرين ورواد الأعمال أمام لجنة تحكيم، مشاريعهم المخصصة لتعزيز الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الحلول المبتكرة لتحديات الجهات الحكومية، ويحصل الفائزون على منح وخدمات مسرع أعمال الشركات الناشئة التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار.

حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وتماشياً مع محاور ومبادئ "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0" الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، طورت وزارة المالية 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة.

وخلال مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2023"، أطلقت وزارة المالية مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والتي أبرزت خلالها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهّيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً.

واستضافت وزارة المالية Tech Rally"" الذي شكل فرصة للتعاون والتعلم من خبراء التكنولوجيا واستكشاف منتجات العملاء التجارية الجديدة، وأحدث التقنيات والابتكارات، والتواصل مع الشركات الرائدة في مجال حلول القوى العاملة.

وتقديرا للتجربة الرائدة التي نجحت في ترسيخها، فازت وزارة المالية ضمن فئات جوائز "الإمارات تبتكر" 2023، بجائزة عن فئة "أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات" وذلك عن منصة المشتريات الرقمية والتي تسهل آليات وعمليات الشراء على مستوى الجهات الاتحادية، كما تم عرض المنصة ضمن "أفضل الممارسات الرائدة" في ملتقى الإمارات للمستقبل بنسخته الأولى والذي استضافته مدينة إكسبو في يناير الماضي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الإشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ومكتب إعادة التنظيم المالي.