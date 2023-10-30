في إطار برنامج التحول التكنولوجي وتحت مظلة "مركز تمكين الصناعة 4.0"

استهداف الارتقاء بالتنافسية والكفاءة والاستدامة عبر تمكين تبنيّ حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة

أبوظبي: أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجموعة ايدج، تحت مظلّة "مركز تمكين الصناعة 4.0" المشترك، أحدث برامجها التدريبية "Leadership 4.0"، بالإضافة إلى برنامج "Tour 4.0"، لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني، وتمكين القادة الصناعيين من تبنّي التقنيات التحويلية وتفعيل الممارسات المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة إلى جانب التعرّف على أفضل الممارسات ذات الصلة بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة.

ركيزة استراتيجية

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:" يُمثّل التحول التكنولوجي أحد الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لذا تحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على رفع الوعي بمهارات وآليات هذا التحول في القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تبني الحلول الداعمة لتطبيقه."

وأضاف: " يأتي برنامج Leadership 4.0 وبرنامج Tour 4.0، كأحد المبادرات الداعمة التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، في إطار تعاونها مع مجموعة إيدج، ويهدف إلى تزويد قادة القطاع وكبار المدراء التنفيذيين والتقنيين بالمعرفة اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع وأفضل الممارسات الدولية، ويتوافق البرنامج مع جهود الوزارة لتعميم التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة وزيادة التنافسية والاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي الوطني ".

ودعا الهاشمي الشركات الصناعية في الدولة، إلى الاستفادة من مبادرات الوزارة الداعمة للتحول التكنولوجي والتمكين، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتوسع بشكل مستمر في جهود دعم التحول التكنولوجي في الشركات الصناعية، وتعزيز التعاون والشراكات البناءة لتحقيق هذا الهدف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهته قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز لدى ايدج: "تعمل مجموعة إيدج على توسيع نطاق قدراتها لتشمل القاعدة الصناعية الأوسع. كما تتبنى تقنيات الصناعة 4.0 المتقدمة لإنشاء عمليات تصنيع فعالة ومتطورة. ففي إطار سعينا المستدام بهدف تحقيق التميز، بدأت مجموعة إيدج المرحلة الثانية من سلسلة Leadership 4.0. كما أطلقت سلسلة «Tour 4.0»مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق العنان لأفضل الممارسات والمعايير فيما يتعلق الصناعة والتقنيات المتقدمة4.0 ، وذلك من خلال الشروع في تنفيذ زيارات استطلاعية وتعريفية في المصانع. كما تعد مبادرة «Tour 4.0»رئيسية بهدف تمكين القادة الصناعيين للاطلاع على القوة التحويلية نحو التقدم المتطور، وتعزيز تبادل الأفكار، وتنمية ثقافة التحسين المستمر في الآداء من خلال إطلاق Tour 4.0، حيث نُمهد الطريق الأمثل نحو تشكيل مستقبل صناعتنا. "

Leadership 4.0

ويهدف البرنامج التدريبي الجديد "Leadership 4.0"، تدريب كبار المدراء التنفيذيين والتقنيين في عدد من مؤسسات القطاع الصناعي الوطني، على مجالات الإدارة المرنة، والمقاربات الذكية، والتحليلات وإنترنت الأشياء، ومعايير سيغما، والمقومات الأساسية للصناعة 4.0 وغيرها من المحاور الداعمة للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.

ويتم تنفيذ التدريب من خلال مركز تمكين الصناعة 4.0، وضمن سلسلة التدريب لرفع الكفاءة لدى قيادات القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي وتبني وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة الداعمة للاستدامة في قطاع الصناعة، وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصناعات والمنتجات الإماراتية.

شارك عدد من مؤسسات القطاع الصناعي الوطني، ومنها شركات "الإمارات العالمية للألمنيوم" و"هوت باك العالمية" و"دوكاب" و"سيبر" و"إينوك"، و"أسماك" في أولى الورش التدريبية التي يُقدمها المركز، ضمن البرنامج.

Tour 4.0

يهدف برنامج "Tour 4.0"، إلى تنظيم سلسلة من الزيارات إلى مجموعة من المصانع والمؤسسات التصنيعية المتطورة والذكية لتعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول أفضل ممارسات تبني التكنولوجيا المتقدمة.

ويشهد البرنامج تنفيذ الزيارة الأولى إلى مصنع الاتحاد للورق في أبوظبي – أكبر مصنع للورق على المستوى الإقليمي، شارك فيها قادة المؤسسات الصناعية في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة إيدج.

تجدر الإشارة أن المشاركين وخلال الزيارة اطلعوا بدورهم على رحلة التحول التكنولوجي لمصنع الاتحاد للورق، وأحدث إنجازاته، ومنظومة أتمتة المصنع لكافة عملياته اعتماداً على العديد من التقنيات المتقدمة، وبالأخص في التصنيع وإدارة سلاسل التوريد، وممارسات الاستدامة مثل معالجة المياه والتقاط الكربون.

مركز التمكين

ويقدم مركز تمكين الصناعة 4.0، أنشطة تهدف إلى رفع الوعي بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وإبراز مزاياها التنافسية لمنظومة العمل. كما يطوّر المركز قدرات شركات التصنيع عبر مناهج تدريبية متخصصة، ويدعم تطوير استراتيجيات تواكب توجهات التحول التكنولوجيا واستشراف المستقبل.

التحول التكنولوجي

وتم إطلاق برنامج التحول التكنولوجي في العام 2022، كأحد الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى المساهمة بقيمة 110 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة؛ وتمكين وصول قيمة الصادرات الإماراتية المتقدمة إلى 15 مليار درهم إماراتي سنوياً، وتطوير 1,000 مشروع تكنولوجي، واستثمار 11 مليار درهم إماراتي في التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الاماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.

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- نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.



نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.