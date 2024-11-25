دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيسكو اليوم عن تعاونها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز مستويات تطوير وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في مجالات التصنيع في دولة الإمارات، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع رواد التكنولوجيا والتصنيع على المستويين الوطني والدولي، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة في قطاع الصناعة المحلي.

ويأتي هذا التعاون الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "مشروع 300 مليار"، بهدف تسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التصنيع، حيث تعد شركة سيسكو عضواً في شبكة رواد الصناعة التي تضم مجموعة من الشركات الصناعية الوطنية الرائدة التي تستخدم تكنولوجيا وحلول الثورة الصناعية الرابعة في عملياتها، وتسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لدولة الإمارات، على مستوى خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتعزيز الجودة والسلامة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعمل الوزارة على دعم قدرات الشركات الصناعية المحلية وتمكينها من حلول الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية والتنافسية الصناعية، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، كما يدعم التحول التكنولوجي تحفيز وجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي، ووجهة عالمية جاذبة لصناعات المستقبل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال عبد الإله النجاري، مدير عام شركة سيسكو في منطقة الخليج والمشرق العربي: "نحن فخورون جداً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر برنامجنا لتسريع التحول الرقمي في الإمارات، لتوفير حلول تعتمد على البيانات لقطاع التصنيع. وستواصل الإمارات بالتوازي مع تطور مجتمعها الصناعي، لعب دور حيوي في دعم طموحات الشركات وتعزيز قدرتها على المساهمة في سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن زيادة قدرتها التنافسية والإنتاجية".

وفي إطار هذه المبادرة التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عملت شركة سيسكو مع إحدى شركات التصنيع الرائدة في دولة الإمارات، وقدمت لمنشأة تصنيع تابعة لها في دبي حل خدمات تحديد الموقع في الوقت الفعلي (RTLS) المدعوم بتقنية إنترنت الأشياء.

وقد عزز هذا الحل بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للشركة من خلال تمكين رسم خرائط لمنشأة التصنيع في الوقت الفعلي، ومراقبة الأصول التابعة لها، ورقمنة العمليات، وإدارة الامتثال. وقد أدى هذا المشروع المفصل إلى تحقيق تكاملٍ قويٍ بين عمليات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية لمنشأة التصنيع، فضلاً عن أنه من الممكن إعادة استخدامه في مصانع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى، الأمر الذي يرسي معياراً للابتكار في القطاع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة.

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