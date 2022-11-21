بحضور عدد من ممثلي المصانع في الدولة ضمن مجلس المتعاملين للوزارة للاستماع إلى المجتمع الصناعي وتطوير الخدمات بطريقة استباقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة-انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة خدمات الوزارة، وتماشياً مع "وعد حكومة دولة الإمارات" لتوفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية ومترابطـة ومتكاملـة تناسـب أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية، عقد قطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مجموعة تركيز" من خلال مجلس للمتعاملين تتضمن قطاعات صناعية متنوعة في الدولة، للتوعية بخدمة طلب زيادة كمية لمادة مسجلة للإعفاء الجمركي، كخدمة داعمة للخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الوزارة.

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من ممثلي مصانع على مستوى الدولة، مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، والتشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وأبرز أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة من المصنعين، ومخطط رحلة تجربة المتعامل مع الخدمة، بصورة تركز على دعم الارتقاء بجودة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للمجتمع الصناعي في الدولة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

مستجدات التطوير

وأكدت الوزارة أنها تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى القطاع الصناعي بالمستجدات الخاصة بالخدمات ذات الأولوية، وتم تنظيم مجموعة التركيز لاطلاع المجتمع الصناعي على مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك تسليط الضوء على التشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وعرض بطاقة الخدمة، والتحديثات الجديدة بعد اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي في الدولة.

وتطرقت "مجموعة التركيز" كذلك إلى أهم المشروعات الصناعية المؤهلة كأولوية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، مثل المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي ولديها قدرة تصديرية عالية، والمشروعات التي تستخدم مواد خام محلية، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الوطنية أو المدرجة في خطة التنمية للدولة، وجميعها مشروعات صناعية ذات أولوية.

وقدم فريق سعادة المتعاملين في الوزارة شرحاً تفصيلياً للمصانع، حول الإجراءات وطريقة التقديم على الخدمة، واستعرضوا معلومات وبيانات الخدمة، وتوفر رخصة الإنتاج الصناعي سارية المفعول، والفواتير المصدقة عبر الخدمة المرتبطة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي (MOFAIC)، وتقديم بوليصة الشحن/ قائمة التعبئة/ شهادة المنشأ وغيرها من المستندات.

وشارك في الاجتماع مصانع منها حديد الإمارات وشركة دبي للكابلات المحدودة الخصوصية، وشركة تغليف للصناعات، وشركة فالكون باك للصناعة ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.)، ومصانع الأصباغ الوطنية المحدودة، والمصنع العربي للسحب، إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات الصناعية.

وحتى يحصل المصنع على الموافقة، يتعين أولاً أن تقديم الطلب عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة طلب تسجيل مادة للإعفاء الجمركي أو التقدم بطلب زيادة لكميات المواد المعفاة (moiat.gov.ae)، وفي حال اعتماد المادة كمدخل في عمليات الصناعة يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية من قبل السلطات المحلية المختصة، كما اطلع المشاركون على أبرز أسباب رفض طلبات الزيادة والإضافة المقدمة، والتي من بينها أن المادة المطلوبة لا تدخل في الأنشطة الصناعية، أو أنها كاملة الصنع، أو غير معفية من الرسوم الجمركية، وغيرها من الأسباب.

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.

وللمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق الاتصال والاعلام في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر: Media@moiat.gov.ae