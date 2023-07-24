بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"

عمر السويدي:

البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الكوادر الاماراتية ورفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل.

أكثر من 13ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادة "القيمة الوطنية المضافة" حتى نهاية الربع الثاني 2023.

"القيمة الوطنية المضافة" أعاد توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عام 2022

أبوظبي،الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية- "نافس"، عن تدشين النسخة الأولى من البرنامج التدريبي للمواطنين في شركات منح شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم التقنية والرقمية والتخصصية في مجال تدقيق البيانات الخاصة بشهادة البرنامج، وذلك تحت مظلة برنامج "خبرة" أحد مبادرات برنامج "نافس".

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية- "نافس" لتمكين 50 من الكوادر الوطنية وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات مختلفة، كما يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في تأهيل وتدريب المواطنين لتطوير قدراتهم، وزيادة جاهزيتهم للعمل في السوق الاماراتي.

تطوير الكفاءات الإماراتية

وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة.." يعد تطوير الكفاءات الإماراتية وبناء قدراتها في القطاع الخاص أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وسيتم إتاحة فرص التدريب للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر تحت مظلة برنامج "خبرة" أحد مبادرات برنامج "نافس" حيث يوفر البرنامج فرص التدريب للإماراتيين الحاصلين على شهادة البكالويوس لدى الشركات المانحة لشهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، والتدريب على إجراءات منح الشهادة،أو في مجالات التدقيق المالي الخاص بالشركات بشكل عام".

وأضاف.. "هذا البرنامج يتماشى مع سياسات الوزارة منذ التأسيس لتدريب وتأهيل الكوادر الاماراتية ورفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل وتحقيق إضافة نوعية لمسيرة التعاون بين الوزارة وشركات منح شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، ويأتي أيضاً استكمالاً لخطط التدريب وتطوير المهارات وبناء القدرات الوطنية لتعزيز عمليات التوطين داخل دولة الإمارات تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة".

وأشار سعادته إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يمثل أحد ركائز استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني وتعزيز نمو واستدامة سلاسل التوريد المحلية، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم في أعادة توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عام 2022، بزيادة تبلغ 25% مقارنة بعام 2021.

وأوضح سعادته إلى أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية في القطاع الخاص المضافة بلغ 13 الف و440 مواطن حتى نهاية الربع الثاني من 2023، مشيراً إلى أن برنامج مصنعين الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ساهم في توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي .

من جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية هذا البرنامج التدريبي، كما أشاد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى احتياج سوق العمل داخل الدولة إلى العنصر البشري المواطن المختص في برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث تتم عمليات التدقيق على شركات القطاع الخاص وتقييم التزامها بالمعايير والضوابط اللازمة ضمن خطوات منح شهادة القيمة الوطنية المضافة، ومن ثم يأتي الاحتياج إلى كفاءات ذوي خبرة لإجراء هذه العمليات من المتابعة والتدقيق والتقييم.

وأضاف سعادته أن برنامج "نافس" يوفر عدداً من المبادرات المالية والفنية التي تدعم جهود التوطين في القطاع الخاص، ومن ضمنها برنامج "خبرة" المختص بتأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية ورفع كفاءتهم، والذي سيشارك به مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركات منح شهادة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" بهدف رفع الكفاءة الفنية والتخصصية للكوادر المواطنة في مجال التدقيق المالي وخصوصاً المتعلق بشهادة القيمة الوطنية المضافة.

البرنامج التدريبي - برنامج "القيمة الوطنية المضافة"

ويستهدف البرنامج التدريبي المواطنين الحاصلين على درجة البكالوريوس، من خلال دورة تدريبية مكثفة مدتها 3 أشهر مع الشركات المانحة لشهادات برنامج "القيمة الوطنية المضافة" والتي يصل عددها إلى 25 شركة في مختلف انحاء الدولة تتخللها تدريبات مكثفة، وسيتسلم المواطنون مكافآت خلال فترة التدريب حسب المعمول به في برنامج نافس – خبرة.

وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت برنامج القيمة الوطنية المضافة في العام 2021 كأحد مشاريع الخمسين في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتوطين سلاسل التوريد، ويستهدف البرنامج إعادة توجيه الإنفاق إلى الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات محلياً، وتكتسب الشركات التي تحصل على شهادة القيمة الوطنية المضافة أفضلية تنافسية في عمليات الشراء، مما يساعدها على تنمية أعمالها.

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

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