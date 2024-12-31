الجائزة عن المشاريع المبتكرة التي أنجزتها وهي؛ مشروع الخدمات الإلكترونية، والتطبيق الإلكتروني، ومركز تميز بالذكاء الاصطناعي، ومشروع Zero Trust Project

إسعاد المتعاملين ودفع عجلة التحول الرقمي يعد أحد الأولويات الاستراتيجية للوزارة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مكانتها التنافسية في مجال التحول الرقمي بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز المحلية والعالمية، حيث فازت الوزارة بجائزة التميز في الريادة والابتكار ضمن جوائز الابتكارات التكنولوجية “Tech Innovation Awards” التي تنظمها Entrepreneur Middle East، وهو ما يعكس ترسيخ ريادة دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الثقة بكفاءة الوزارة في مجال الابتكار والاستدامة، كنموذج يحتذى في الحلول التقنية والابتكارات النوعية التي تلبي متطلبات التحولات المستقبلية وجودة التحول الرقمي في الإمارات.

وحصلت الوزارة على هذه الجائزة عن المشاريع المبتكرة التي أنجزتها وهي؛ مشروع الخدمات الإلكترونية، والتطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومشروع مركز التميز بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع Zero Trust Project. وتسلمت الوزارة الجائزة خلال الحفل الذي أقيم بدبي للمشاركين في المشروعات التقنية من دول الشرق الأوسط.

المشروعات المبتكرة

وأكد سعادة عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن إسعاد المتعاملين ودفع عجلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ المشروعات المبتكرة وتوظيف التقنيات الناشئة، يعد أحد الأولويات الاستراتيجية للوزارة، مشيراً إلى أن تتويج الوزارة بهذه الجائزة يعكس مستوى الريادة الرقمية للوزارة، وحافزاً على تطوير هذه المشاريع وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية لخدمات كافة فئات المتعاملين، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وأضاف سعادته: تحرص الوزارة على تنفيذ كل ما هو مبتكر من أفكار ومشروعات وبرامج تطويرية، تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية القيادة الحكيمة، لتوظيف التقنيات الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي والارتقاء بأداء القطاع الصحي وجهود تطويره المتواصلة وفق أحدث الحلول ذات المواصفات العالمية.

مسيرة التحول الرقمي

من جانبها عبّرت حمدة المازمي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالإنابة عن سعادتها بحصول الوزارة على هذه الجائزة المرموقة، تأكيداً على تميزها في مسيرة التحول الرقمي ودليلاً إضافياً على المكانة التنافسية المتقدمة للوزارة، بعدما أحدث التطبيق الذكي المحدث نقلة نوعية في رفع نسب استخدام الخدمات الرقمية للوزارة، من خلال توافر خدماتها وسهولة الوصول إليها، وتحسين رحلة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب المشروع الريادي المتمثل في مركز التميز بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على استبيان احتياجات وتوقعات المتعاملين وأفراد المجتمع حول خدماتها الرقمية، للتعرف على آرائهم ومستوى رضاهم، بهدف دعم جهود تطوير الأداء ليلبي الاحتياجات بالشكل الأمثل من ناحية السهولة والوضوح، حيث تشكل اقتراحات واحتياجات المتعاملين موجهاً أساسياً في جميع عمليات التطوير والابتكار.

-انتهى-

#بياناتحكومية