· الاتفاقية تتضمن نقل تصنيع التغليف الثانوي لمجموعة من منتجات "جلاكسو سميث كلاين" المضادة للعدوى إلى الدولة

· توفير إمدادات سلسلة من الأدوية الأساسية على نطاق واسع للمرضى

د. أمين الأميري: نحرص على إرساء استراتيجية تدعم كفاءة المنظومة الدوائية

دبي: في إطار جهودها لضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية بما يسهم في دعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصها على تشجيع شركات الأدوية العالمية لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات، لما توفره الدولة من بنية تحتية وأنظمة حديثة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحفيز الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة في الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في حفل توقيع اتفاقية بين "جلوبال فارما"، الشركة التابعة والمملوكة لدبي للاستثمار، وشركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية، في دبي، بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وجيزام أكالين نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جلاكسو سميث كلاين" في منطقة الخليج، ومحمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي مدير مجلس إدارة شركة "جلوبال فارما، وباسم البراهمة مدير عام شركة "جلوبال فارما".

وبموجب الاتفاقية ستنقل "جلاكسو سميث كلاين" وظائف التغليف الثانوي لمجموعة من منتجاتها المضادة للعدوى إلى دولة الإمارات، في حين تتولى شركة "جلوبال فارما" مهام تحليل واختبار المنتجات قبل طرحها في السوق، حيث تشمل الاتفاقية 10 منتجات على أن يتم إضافة منتجات أخرى في وقت لاحق، ستعزز هذه الاتفاقيه مكانة شركة "جلاكسو سميث كلاين" في هذا المركز الرئيسي السريع النمو للرعاية الصحية والادوية الحيوية.

دعم كفاءة المنظومة الدوائية

وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي على جهود الوزارة لإرساء استراتيجية تدعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة من خلال توسيع الشراكات مع المصانع والشركات العالمية لتعزيز قاعدة التصنيع الدوائي وتشجيع المزيد من الشركات لنقل عملياتها التصنيعية إلى الدولة، مشيراُ إلى أن هذه الشراكة بين "جلاكسو سميث كلاين" و"جلوبال فارما" تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الدوائي في دولة الإمارات وتلبية احتياجات جميع المرضى، وثمّن سعادته جهود الشركتين ومساهمتهما في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

تعزيز رعاية المرضى

وقال سعادة السفير باتريك مودي: "يسرّ المملكة المتحدة دعم هذه الشراكة الجديدة بين "جلاكسو سميث كلاين" و"جلوبال فارما"، والتي تشكل دليلاً ملموساً على استثمار "جلاكسو سميث كلاين" طويل الأجل في دولة الإمارات. كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجال علوم الحياة وانعكاسه إيجاباً على المرضى، فضلاً عن ضمان سلسلة إمدادات مرنة للأدوية، وهي أولوية أساسية بينما نشقّ طريق التعافي من جائحة كوفيد. وتشكل الاتفاقية أيضاً خطوة إضافية في مسيرة تقدُّم دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق تطلعاتها بتطوير مركز رائد عالمياً للرعاية الصحية وعلوم الحياة والصناعات الدوائية الحيوية."

من جانبه، قال محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي: "يسرنا أن نُبرم هذه الشراكة الجديدة مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" بينما نعمل معاً على علاج الأمراض وتلبية احتياجات المرضى في دولة الإمارات، ستقوم شركة جلوبال فارما بإنتاج أدوية شركة جلاكسو سميث كلاين في منشآتها التصنيعية الحديثة، إلى جانب تطبيقها للمعايير المحلية التي وضعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، لتستوفي كافة المعايير الدولية".

من جهتها، أكدت جيزام أكالين نائب الرئيس والمدير العام لشركة "جلاكسو سميث كلاين" في منطقة الخليج أنّ الاتفاقية ستدخل حيّز التشغيل الكامل بحلول العام 2023، وقالت: "ستدعم هذه الاتفاقية طموح جلاكسو سميث كلاين للاستعداد دائماً لمواجهة الأمراض بالتعاون مع شركائها في دولة الإمارات، كما ستدعم الشراكة الجديدة مع جلوبال فارما مهمتنا لتعزيز رعاية المرضى وتعميق التزامنا في دولة الإمارات".

#بياناتحكومية

- انتهى -