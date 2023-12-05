وقعت وزارة الصحة الأردنية مذكرة تفاهم مع شركة استرازينيكا لتعزيز منعة مرافقها الصحية للاستجابة لآثار التغير المناخي.

وتهدف المذكرة التي وقعها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ورامي إسكندر رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي لشركة استرازينيكا إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقديم رعاية صحية أكثر استدامة ومنخفضة الكربون في عام 2024 وذلك من خلال تسهيل تطوير «إطار اعتماد المستشفيات الخضراء» في الأردن بما في ذلك تقييم آثار الكربون وتوفير الألواح الشمسية التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة وتوفير نظام تنقية المياه للمرافق المختلفة. حيث تعتبر الصناعة الصحية على الصعيد العالمي مسؤولة عما يقدر بنحو 5٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كل عام، وإذا استمرت المسارات الحالية، فمن المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات ثلاث مرات بحلول عام 2050.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الهواري في القمة العالمية للتغير المناخي (COP28) المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أكد الهواري التزام وزارة الصحة برؤيتها المستدامة التي تسعى إلى الحد من التأثير السلبي للخدمات الصحية على المناخ. وأشار إلى أهمية تعزيز مرونة القطاع الصحي وإعداد المجتمعات المحلية لمواجهة آثار التغير المناخي مع ضمان العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

ومن جانبه قال رامي اسكندر، رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي: «يتم الشعور بالآثار الصحية الضارة لتغير المناخ على الناس والكوكب بشكل متزايد، بما في ذلك من خلال ارتفاع الأمراض المزمنة والمعدية. إدراكًا بأنه لا يمكن لأي شركة أو حكومة أو منظمة القيام بذلك بمفردها، تلتزم أسترازينيكا بلعب الدور لبناء مستقبل رعاية صحية أكثر استدامة في الأردن، وهذه الاتفاقية هي خطوة مهمة نحو هذا الهدف.»

تشكل الاتفاقية جزءًا من الحضور العام القوي لشركة أسترازينيكا في COP28، حيث قامت الشركة برفع مستوى الوعي بأزمة المناخ والصحة، وتبادل الحلول الجريئة والقابلة للتطوير، وتهدف إلى إلهام العمل عبر قطاع الصحة وخارجه. كما أعادت التأكيد على برنامج Ambition Zero Carbon ، الذي يهدف إلى تحقيق إزالة الكربون عبر سلسلة القيمة الخاصة بالشركة العالمية .

في دليل على التزام الشركة المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شارك باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، أيضًا في حدث COP28 الذي شاركت في استضافته وزارة الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان «إعادة تصور الرعاية الصحية المستدامة»، وزراء الصحة وصناع التغيير من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع الزخم لتحقيق أنظمة رعاية صحية مستدامة ومرنة في المنطقة.

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AstraZeneca

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