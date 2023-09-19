أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أستراليا عن توفير خدمة تسجيل البيانات البيومترية، في سبع مناطق حول العالم بالتعاون مع «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم.

وتشمل الاتفاقية، المراكز الأسترالية لجمع البيانات البيومترية (ABCC) في 165 موقعاً حول العالم ضمن مناطق جغرافية جديدة، بالإضافة إلى المواقع الحالية التي تشرف «في إف إس غلوبال» على إدارتها. وتتضمن المناطق المشمولة بالاتفاقية، دول الأمريكتين ومنطقة الميكونغ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال وجنوب آسيا ومنطقتي المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا. كما تشمل اتفاقية التعاون، قيام «في إف إس غلوبال» بتوفير مجموعة من الخدمات الأساسية في مجال جمع البيانات البيومترية والتحقق من الهوية، بالإضافة إلى المساعدة في تقديم طلبات الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت والمساعدة في الدفع باستخدام القنوات الرقمية عبر بوابة ImmiAccount التابعة للوزارة.

كما ستوفر الشركة مجموعة من الخدمات الإضافية (حسب الحاجة)، مثل إجراء المقابلات عن بعد والتحقق من المستندات والطلبات ورقمنة المستندات وتأكيد العناوين وتسليم المستندات. وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مرحلتين، حيث سيتم تشغيل 59 مركزاً بحلول 1 يناير 2024، بينما سيتم افتتاح المراكز الباقية في إطار المرحلة الثانية، بما يتماشى مع توجيهات الوزارة.

وتعليقاً على التعاون، قال أنتونيفيليبس، مدير الخدمات الشخصية والدعم في وزارة الشؤون الداخلية: "شهدت السنوات الماضية جهوداً تعاونية ناجحة على نحو استثنائي بين وزارتنا وشركة «في إف إس غلوبال»، التي أظهرت مرونة فريدة في هذا المجال، لاسيما مع تطور احتياجاتنا ومتطلباتنا بمرور الوقت. ونتطلع للمستقبل بطموح وإيجابية، ساعين لضمان استمرارية هذه الشراكة، وطرح برنامج جمع البيانات البيومترية بموجب الاتفاقية الجديدة."

من جهته قال جيتن فياس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «في إف إس غلوبال»: "تعد هذه الجائزة العالمية شهادة أخرى على تميزنا في مجال الأعمال، بالإضافة إلى استمرارية شراكتنا الموثوقة مع وزارة الشؤون الداخلية في أستراليا. ونتعاون مع الوزارة منذ العام 2004، ملتزمين بتعزيز وتحسين تجارب المسافرين إلى أستراليا من جميع أنحاء العالم."

وستشهد الاتفاقية أيضاً افتتاح أولى المراكز الأسترالية لجمع البيانات البيومترية من قبل «في إف إس غلوبال» في الأمريكتين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».