سيتعاون الطرفان بموجب هذه الشراكة في تطوير الوجهات السياحية الجاذبة للزوّار.

ستعمل وزارة السياحة و"روشن" على استكشاف فرص الاستثمار في إطار هذه الشراكة، بالإضافة إلى التعاون على تدريب وصقل مهارات المواهب الوطنية الراغبة في دخول مجال السياحة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقَّعت مجموعة "روشن"، المطوِّر العقاري متعدد الأصول الرائد في المملكة العربية السعودية، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تعاون مع وزارة السياحة، بهدف الإسهام في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة للمملكة، وتحقيق مستهدفاتها بما في ذلك استقبال 150 مليون سائح، وتوفير مليون فرصة عمل مرتبطة بمجال السياحة بحلول عام 2030.

وتستهدف هذه الشراكة بين وزارة السياحة و"روشن"، التعاون في تطوير صناعة السياحة في المملكة، وذلك من خلال المشاركة في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل البيانات والرؤى والمعرفة، وإطلاق البرامج التدريبية للكوادر الوطنية الشابة في مجال السياحة، وسيتناقش الطرفان حول الاستثمارات والفرص المُحتَملة في قطاع السياحة.

وبهذه المناسبة صرَّح سعادة وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، المهندس محمود عبد الهادي، قائلاً: "نعتز بدور "روشن" الرائد على المستوى الوطني في تطوير الوجهات والمجتمعات، ونتطلع إلى التعاون معها حول أفضل السبل لدعم مستهدفات المملكة في قطاع السياحة، وفقًا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة".

هذا، وتتضمن مذكرة التعاون إطارًا شاملاً لتعزيز وتطوير القدرات السياحية والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة الحياة لكلٍ من المواطنين والمقيمين والزوار، وتشمل محفظة التطوير الحالية لمجموعة "روشن" قطاع التجزئة والترفيه، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل مستوى خدمات لسكان مجتمعاتها الحاليين والمستقبليين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس إدارة الاستراتيجية والشؤون المؤسسية في "روشن"، الأستاذ ياسين قطان، أن المجموعة ومن خلال محفظتها التي تشمل مجتمعات ووجهات في مختلف مناطق المملكة، تساهم في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية، قائلاً: "يؤكد تعاوننا مع وزارة السياحة التزامنا بمواكبة التطورات التي تخلق تجارب مميَّزة للجميع، وتركِّز على جودة الحياة والترفيه، وهو ما يتوافق مع التزامنا بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا