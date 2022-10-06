وقعت وزارة السياحة مذكرات تعاون مع 3 منشئات متخصصة في اسناد عمليات التوظيف بهدف تأهيل الكفاءات المحلية وزيادة مستوى استدامتها ودعم المنشآت السياحية بالكوادر المحلية المميزة. حيث وقعت الوزارة مذكرات تعاونٍ مع كلٍ من شركة الثروة البشرية المحدودة، والشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، وشركة انيشيال العربية السعودية المحدودة بحضور سعادة وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية بالوزارة م/ محمد بن معين بشناق.

وقد وقع الاتفاقيات من وزارة السياحة سعادة مدير عام التوطين والتدريب، الأستاذ بندر بن محمد السفيّر، كما وقعها من الشركات الثلاث الأستاذ عبدلله مرضي الزهراني، مدير عام شركة الثروة البشرية المحدودة، والأستاذ تركي بن معتوق الثنيان، الرئيس التنفيذي لشركة (سيف)، والأستاذ محمد سليمان المسيدي، المدير التنفيذي لشركة انيشيال العربية السعودية المحدودة.

ويأتي توقيع هذه المذكرات تفعيلاً لمبدأ الشراكات مع القطاع الخاص، ضمن جهود الوزارة لتحقيق اهم مستهدفاتها الاستراتيجية وهو توفير مليون فرصة عمل إضافية بالقطاع حتى عام 2030م وذلك لإثراء قطاع السياحة بالكوادر المحلية، ورفع مهاراتهم وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في هذا المجال مما يضمن نجاحهم ودعم مستقبلهم المهني، وتعزيز مساهمتهم في تنمية الاقتصاد المحلي واستدامته.

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