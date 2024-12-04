الإمارات العربية المتحدة- أكدت وزارة الرياضة أن افتتاح مجموعة الملاعب الجديدة التابعة لاتحاد الإمارات للتنس في منطقة الجداف بدبي يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة وطويلة المدى، تهدف إلى تخصيص منشآت رياضية متطورة تدعم جميع الاتحادات الرياضية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وانسجاماً مع رؤية الوزارة الرامية إلى توفير بنية تحتية متكاملة تسهم في نشر الثقافة الرياضية بشكل مستدام، وتخدم محور اكتشاف المواهب الرياضة وصقلها بما يصب في تنمية الرياضة الإماراتية إلى مستويات جديدة، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنشأة تجسد باكورة مخرجات "خلوة مستقبل الرياضة" التي نظمتها الوزارة في أكتوبر الماضي، والتي وضعت خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير القطاع الرياضي بالدولة بالتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم اللازم لكافة الرياضات الفردية والجماعية على حد سواء من خلال توفير المنشآت الحديثة والمرافق المتخصصة، وتنمية القطاع الرياضي لتحقيق نتائج رياضية متميزة تساهم في رفع راية الإمارات في مختلف الميادين الرياضية.

وأشادت وزارة الرياضة بالدور الحيوي لاتحاد الإمارات للتنس وجهود الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد، ولمجلس إدارة الاتحاد، في تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس، حيث لن تقتصر مخرجات هذه الخطوة على خدمة رياضة التنس وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع فحسب، بل تشكل نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الاتحادات الرياضية والوزارة، مما يفتح المجال لتطبيق خطط مماثلة لكافة الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة. وتعمل الوزارة على متابعة تنفيذ هذه الخطط الطموحة لضمان شمولية الدعم والارتقاء بجودة الخدمات الرياضية المقدمة لكافة الاتحادات والرياضيين في الدولة.

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