"ملتقى الأسرة الرياضي" أولى المبادرات المجتمعية لوزارة الرياضة في "عام المجتمع" يهدف إلى توسيع المشاركة الجماعية في النشاط البدني، وتبني أسلوب الحياة النشط ضمن أفراد المجتمع

تضمنت الفعالية مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة بهدف توضيح أهمية ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية بصفة عامة والترفيهية بصفة خاصة في حياة مختلف الفئات العمرية المستهدفة

يمثل تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة المجتمعية محوراً رئيسياً من استراتيجية وزارة الرياضة وأهدافها تماشيًا مع التوجهات الحكومية

الإمارات العربية المتحدة، نظمت وزارة الرياضة فعالية "ملتقى الأسرة الرياضي" للعام الثالث على التوالي، في حديقة العلم بإمارة الفجيرة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وعدد من الشركاء ضمن فعاليات مبادرة "أسرة صحية.. مجتمع صحي" ومبادرة "الاستدامة الرياضية"، وذلك بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية وإشراك كافة أفراد الأسرة بأنواع مختلفة من الرياضات، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف إلى توسيع المشاركة الجماعية في النشاط البدني، وتعزيز ممارسة الرياضة وتبني أسلوب الحياة النشط بين مختلف الأوساط المجتمعية.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة: "نسعى بشكل دائم لتمكين وتحفيز كافة أفراد الأسرة لممارسة الرياضة، تجسيداً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى رفع نسبة زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 75٪؜ من السكان، وهو أحد الأهداف الراسخة ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي نعمل جاهدين لتحقيقها من خلال إطلاق وتنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بالرياضة المجتمعية، خاصةً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله-، عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، سعياً من الوزارة لترسيخ دعائم مجتمع رياضي متميز يساهم في إبراز طاقات الأطفال والشباب ومهاراتهم الكامنة".

وأضاف سعادته: "نؤمن في وزارة الرياضة بأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في نشر الثقافة الرياضية، إلى جانب إيماننا بأن تنمية ممارسة الرياضة المجتمعية وتطويرها يصب في صالح اكتشاف المواهب الرياضية، عبر تعزيز الرياضة الاحترافية بعناصر متميزة يتم اكتشافها من خلال المبادرات النوعية التي تقوم الوزارة بتنظيمها سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الجهات الرياضية في دولة الإمارات، كما تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع مؤشر الرفاهية وجودة الحياة، وذلك بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية بين كافة أفراد المجتمع لتصبح الرياضة أسلوب حياة".

وتضمنت فعالية "ملتقى الأسرة الرياضي" مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة منها (هايكنج القمم السبع – تحدي صعود الدرج الجبلي – مسابقة الرماية بالليزر – مسابقة القوس والسهم – مسابقة التجديف الأرضي الروينج - مسابقات الألعاب الشعبية - إلى جانب عدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية للأطفال)، وذلك بهدف توضيح أهمية ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية بصفة عامة والترفيهية بصفة خاصة لمختلف الفئات العمرية المستهدفة، وإبراز أهمية ممارسة الأنشطة البدنية الترفيهية والترويحية في تكوين شخصية الأطفال، إلى جانب إبراز أهمية دور الأسرة في المعادلة التربوية من خلال نشر ثقافة الرياضة الترفيهية والترويحية.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة تعمل على تنظيم نشاطات رياضية مجتمعية وترفيهية بشكل مستمر، تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وترسيخ الثقافة الرياضية، بما يسهم في بناء مجتمع رياضي رائد يمكنه تحقيق إنجازات عالمية في الساحة الرياضية الدولية.

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