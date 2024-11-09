الإمارات العربية المتحدة- تؤكد وزارة الرياضة في دولة الإمارات على ضرورة الالتزام بالإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بتأسيس وإشهار الجهات الرياضية، وذلك بعد أن تناولت بعض القنوات الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار وإعلانات حول تأسيس اتحادات رياضية جديدة وإشهار وجودها دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أن تجاوز الإجراءات واللوائح المنظمة لتأسيس الاتحادات الرياضية يُعد مخالفة لقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة في دولة الإمارات، ونبهت سواء الأفراد أو الجهات التي تقوم بنشر هذه الأخبار المغلوطة، بأن ذلك من شأنه أن يعرض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أيضاً أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة تقوم بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة أو مضللة فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية في الدولة.

وفي هذا السياق، تدعو وزارة الرياضة جميع الراغبين في تأسيس اتحادات أو أندية رياضية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات وفقاً لقانون الرياضة واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وشفاف، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر الأخبار الرياضية، والتأكد من مصداقية المصادر المعتمدة لتفادي نشر أي معلومات قد تضر بمصلحة الرياضة والمجتمع الرياضي في دولة الإمارات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الرياضة وجهودها المتواصلة لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي بدولة الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، وذلك من خلال تنظيم عملية تأسيس الاتحادات الرياضية والأندية وإشهار الجهات الرياضية، حيث تعتبر وزارة الرياضة هي المعني الأول بوضع الأطر والتشريعات الرياضية، وإيجاد البيئة الناظمة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وقيادة عملية التطوير، والارتقاء المستمر والممنهج بواقع الرياضة الإماراتية.

يمكنكم الاطلاع على قانون الرياضة عبر الرابط: هنا، كما يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون عبر الرابط هنا.

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