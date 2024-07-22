أبوظبي: نظَّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، جلسة حوارية حول ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية تحت عنوان "حوار التمكين السياسي"، وذلك في مقر الاتحاد النسائي العام في مدينة أبوظبي، والتي تم تنظيمها في إطار سعي الوزارة المستمر إلى تعزيز الوعي بمسيرة الحياة البرلمانية ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى جميع فئات مجتمع دولة الإمارات، من خلال إبراز أهمية المشاركة السياسية الفاعلة والتعريف بالإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة والانتماء الراسخ للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة عضوتي المجلس الوطني الاتحادي: سعادة حشيمة ياسر العفاري، وسعادة عائشة خميس الظنحاني، وتولت إدارتها الأستاذة أحلام اللمكي- مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام.

وتناولت الجلسة العديد من المحاور المهمة، أبرزها: أهمية المشاركة السياسية للمرأة، ودور الاتحاد النسائي العام في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الكوادر النسائية الوطنية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الحياة البرلمانية في الدولة، وتسليط الضوء على التجربة المتميزة لعضوتي المجلس في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وإنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.

وقد تحدثت سعادة حشيمة ياسر العفاري وسعادة عائشة خميس الظنحاني عن جوانب تجربتيهما في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من خلال التطرق إلى أسباب خوض التجربة البرلمانية، والتحديات وعوامل النجاح في إدارة الحملات الانتخابية، والإنجازات التي شاركتا في تحقيقها خلال دور الانعقاد العادي المنقضي للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد شكلت هذه الجلسة الحوارية مناسبة للتوعية بأهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر البرلمانية النسائية في مناقشة القضايا التي تشغل اهتمام فئات المجتمع الإماراتي عموماً، لاسيما المرأة، ومشاركة الخبرات بشأن أهم المهارات التي يجب التركيز على تطويرها لتعزيز فرص نجاح الراغبين في المشاركة في الحياة البرلمانية.

كذلك سلطت الأستاذة أحلام اللمكي الضوء على دور الاتحاد النسائي العام في تشجيع المرأة الإماراتية على خوض التجربة البرلمانية، وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بيننهم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تتولى تسيير كافة الشؤون التنفيذية للجنة (الإدارية- المالية- الفنية).

وفي ختام الجلسة، أكدت اللمكي حرص الاتحاد النسائي العام على المضي قدماً في جهوده ومبادراته للإسهام في تعزيز دور المرأة الإماراتية في الحياة السياسية، مؤكدة على أن التمكين السياسي للمرأة يمثل ركناً أساسياً من رؤية الاتحاد ومحوراً رئيساً من محاور استراتيجياته المختلفة.

ويُشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تعمل على تنفيذ برنامج التمكين السياسي من خلال مبادراتها الرامية إلى إعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، والتعريف بطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، وبيان الدور (التشريعي- الرقابي) الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين، والإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة في شتى المجالات.

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