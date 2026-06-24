أبوظبي، وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وهي إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في تقديم حلول التأمين المتكاملة ومتعددة المجالات للشركات والأفراد، وذلك لتوفير برنامج تأمين مُخصص يُلبي احتياجات منتسبي الوزارة وأفراد عائلاتهم، ويوفر لهم باقة من المزايا النوعية التي تمنحهم الطمأنينة والاستقرار، وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الرعاية والامتيازات المقدمة لمنتسبيها، وبما ينسجم مع توجهات "عام الأسرة" الذي يسلط الضوء على أهمية استدامة الاستقرار المجتمعي وترسيخ مكانة الأسر ضمن الأولويات الوطنية بوصفها نواة المجتمع وركيزة تماسكه.

وقد وقّع مذكرة التفاهم الدكتور سلطان عبدالله اليماحي، مدير إدارة إسعاد الموظفين في وزارة الخارجية، جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث إنه بموجب هذا التعاون، سيتم إطلاق برنامج تأمين متكامل على مراحل، يبدأ بتقديم حلول تأمين خاصة بالمركبات، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل باقة أوسع من منتجات التأمين الاستهلاكي. كما سيمنح البرنامج موظفي وزارة الخارجية وعائلاتهم تغطيات شاملة، ومزايا تفضيلية، إلى جانب تجربة عملاء متكاملة وسلسة، تتوافق مع أعلى معايير الخدمة المعتمدة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سلطان عبدالله اليماحي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنسجم مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عام 2026 "عامًا للأسرة"، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتلاحمًا، وحجر الأساس في استدامة منجزات الوطن وازدهاره عبر الأجيال المختلفة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير مبادرات نوعية تُسهم في الارتقاء بجودة حياة منتسبيها وأفراد عائلاتهم، من خلال تقديم مزايا وخدمات متكاملة ومرنة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، وترسّخ بيئة عمل إيجابية ومحفزة، فضلًا عن ترسيخ نموذج فعال للشراكات البناءة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهته، قال جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالانابة: "تفخر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتعزيز شراكتها مع وزارة الخارجية عبر إطلاق هذا البرنامج التأميني المخصص. حيث نطمح في الشركة إلى وضع معايير جديدة للتأمين الموجّه للقطاع العام في دولة الإمارات، لذا يشكل هذا التعاون خطوة هامة في هذا المسار. كما نؤكد التزامنا بتوفير حلول حماية فعّالة ومتاحة للجميع، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات موظفي الحكومة وعائلاتهم."

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زة تماسكه.