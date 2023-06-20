تهدف مبادرة "الحج بلا حقيبة" إلى تسهيل رحلة الحج والعمرة من خلال توفير النقل السريع للأمتعة من وإلى مكة المكرمة.

يستقبل موسم الحج هذا العام أكثر من مليوني شخص من جميع أنحاء العالم، بعد توقف قسري بسبب جائحة كورونا نتيجة مخاوف حول الصحة والسلامة.

(الرياض) تتشرف شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، وهي شركة متخصصة في حلول التوزيع السريع والشحن في الشرق الأوسط ومقرها المملكة العربية السعودية، بأن يتم اختيارها كشريك لوجستي لوزارة الحج والعمرة في الحملة الحصرية "الحج بلا حقيبة"، لتسهيل الحج لجميع المسافرين داخل المملكة.

يفترض أن يبدأ موسم الحج إلى مدينة مكة المكرمة في 26 يونيو. وتتوقع وكالة الأنباء السعودية بأن يستقبل موسم الحج هذا العام نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، وهو أكبر عدد للحجاج منذ عام 2019.

وبما أن رضا العملاء يبقى في صميم عمليات ايجكس، سوف توفر الخدمة للمسافرين نقل الأمتعة بسرعة وسهولة من وإلى مكة المكرمة، مع ضمان التسليم الآمن في الوقت المحدد. وقد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ايجكس الأستاذ محمد البياتي: "نفخر بأن تختارنا الوزارة كأحد شركائها اللوجستيين في موسم الحج هذا العام، والذي يتوقع أن يستضيف عدداً كبيراً من الزوار من جميع أنحاء العالم بعد فترة توقف طويلة".

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