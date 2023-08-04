يستقطب البرنامج المبدعين الإماراتيين ضمن مجالات واسعة توافقاً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2031- 2021

ويهدف إلى دعم المبدعين الإماراتيين لتعزيز نموهم الإبداعي والمهني، والترويج للمنتج الثقافي الإماراتي محلياً وعالمياً، والحفاظ على الموروث الثقافي والهوية الوطنية

يركز البرنامج على سبعة مجالات رئيسية هي التأليف والنشر، الموسيقى، الأفلام والتلفزيون، الفنون الأدائية والمسرح، الفنون البصرية والتصميم، ألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة "البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع" والذي يعزز التزام الدولة بدعم وتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دورا أساسياً في الجهود الوطنية لأجل بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشاريعهم وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، إضافة إلى إبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية داخل وخارج الدولة. وسيتم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً ابتداءً من 3 أغسطس 2023.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: "يمثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، خطوة متقدمة نحو مزيد من الدعم لتنمية مهارات وقدرات المبدعين الإماراتيين، وتحفيز إنتاجاتهم ونشر أعمالهم محلياً وعالمياً، كما يجسد رؤية الوزارة واستراتيجيتها الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ورفع قيمة المنتج الثقافي والإبداعي، عن طريق الدعم الذي سيسهم في تغطية تكاليف الإنتاج وتحويل أفكار المبدعين إلى واقع ملموس".

وأضاف معاليه: "يهمنا في وزارة الثقافة والشباب، وانسجاماً مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أن نحقق مستهدفاتنا الاستراتيجية في النمو المستدام لقطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية."

يركز برنامج المنح الجديد على تمويل المشاريع والفرص، ضمن سبعة مجالات رئيسية: التأليف والنشر، الموسيقى، الأفلام والتلفزيون، الفنون الأدائية والمسرح، الفنون البصرية والتصميم، ألعاب الفيديو، والتراث الثقافي. من خلال هذا الدعم، سيحظى المبدعون بفرصة التعريف بأعمالهم بشكل أكبر لدى الجمهور المحلي والعالمي، سعياً لإبراز المنتج الثقافي المتنوع والغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فئات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، هي التالية:

منحة الإبداع والإنتاج (تصل إلى 100,000 درهم إماراتي): تم تصميم هذه المنحة لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة، مثل الأفلام، والموسيقى، والعروض، وألعاب الفيديو. وتدعم المنحة المشاريع التي تظهر التميز الفني، والجاذبية الإبداعية، والتفرد.

منحة التوزيع والمشاركات المحلية (تصل إلى 80,000 درهم إماراتي): تهدف المنحة إلى تغطية تكاليف توزيع وترويج ونشر المشاريع الإبداعية، لزيادة إبراز الأعمال الفنية المنتجة محلياً وخلق فرص للمجتمع الإبداعي، كما تشجع المنحة المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية من خلال تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.

منحة تنمية المهارات (تصل إلى 50,000 درهم إماراتي): تهدف هذه المنحة إلى دعم النمو المهني للمبدعين وتعزيز مهاراتهم من خلال تغطية رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة والدبلومات المهنية والإقامات والتدريب المهني، إضافة إلى الندوات التي ستدعم التطوير المهني للإبداع في المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات المعترف بها عالمياً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

منحة السفر والتنقل الدولي (تصل إلى 50,000 درهم إماراتي): تشجع هذه المنحة المبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية على المشاركة في المهرجانات، والمعارض والفعاليات الدولية لزيادة فرص حضورهم في المحافل الدولية لتمثيل الدولة.

ندعو المبدعين الإماراتيين المهتمين بالمشاركة في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع إلى تقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة ابتداءً من 3 أغسطس 2023، حيث سيتم إغلاق باب التقديم في تاريخ 31 أغسطس 2023.

للاستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج https://mcy.gov.ae/ar/national-grant-program-for-culture-and-creativity/ أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@mcy.gov.ae، أو الاتصال على 800552255.

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