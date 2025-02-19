دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة "ملتقى الابتكار"، الذي يمتد حتى 21 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة.

يأتي تنظيم هذا الحدث ضمن جهود الوزارة لدعم توجهات دولة الإمارات في تبني الابتكار كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية. ويسلط الحدث الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي، وتحفيز الشراكات بين القطاعات المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف الحياد المناخي 2050 في الإمارات، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وشهد حفل الانطلاق الرسمي الذي نُظم اليوم في مقر الوزارة بدبي، حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة بجانب عدد من قيادات الجانبين.

كما شهد حفل الإطلاق حضور فرق وخبراء الابتكار من مركز محمد بن راشد للابتكار، وبلدية دبي وشرطة دبي، وشركة التميمي، إضافة إلى فريق من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفرق طلابية من مختلف مدارس الدولة.

وخلال كلمتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لا سيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي".

وأضافت معاليها: "إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة مساهمة جادة في مساعي الإمارات نحو توظيف الابتكار في كل مجالات الحياة، ويمثل ملتقى منصة مثالية لاستكشاف إمكانيات الابتكار ودعوة الجميع للمشاركة وتبادل الأفكار والخبرات. فالتحديات البيئية المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على العلم والتجارب، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة ملتزمون بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول بيئية فعالة ومستدامة".

وتوجهت معالي الضحاك بالشكر إلى الحضور من فرق الابتكار المشاركة في ملتقى الابتكار، داعية الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لابتكار حلول صديقة للبيئة وذكية مناخياً في مختلف المجالات، بما يساهم في مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.

من جانبه أشار سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي- مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة- "في جامعة الإمارات العربية المتحدة، نحن فخورون بما نقدمه من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، فمن خلال أنشطتنا الأكاديمية والبحثية، نحرص على أن يكون الطالب جزءًا من عملية وضع الحلول المستقبلية، حيث نوفر له الفرص للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة، وأشير في هذا المحور الهام إلى المبادرات البحثية المشتركة التي تطلقها الجامعة مع العديد من المؤسسات الرائدة في الدولة والتي ترتكز بشكل خاص على إشراك الشباب في البحث والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم على كافة الأصعدة".

من جانبها، قالت سعادة أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "الابتكار هو أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي. نلتزم بتطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة. تتماشى جهود الوزارة في مجال الابتكار مع 'إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة' لمواكبة توجهات الحكومة في هذا المجال، واتباع نهج متقدم في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها. يدفعنا الابتكار دائماً نحو تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، لتواصل الإمارات ريادتها في مجال الابتكار، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة".

معرض المبتكرين

وخلال الفعالية، قام أبرز الحضور تتقدمهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، بجولة في "معرض المبتكرين" الذي أقامته الوزارة على هامش " ملتقى الابتكار" ويستعرض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع من جامعة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من ابتكارات المدارس، بجانب أحدث الابتكارات البيئية والبحرية والاستدامة. وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة حول تلك الابتكارات، بما يسهم في تحفيز الجيل القادم على الإبداع وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم.

وتتضمن أجندة الملتقى ورش عمل وجلسات نقاشية حول الابتكار في العمل البيئي، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والطلبة لمناقشة أحدث التوجهات والتقنيات المستدامة التي تساهم في تعزيز حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية.

كما ستسلط فعاليات الملتقى خلال الأيام المقبلة الضوء على أفضل الممارسات العالمية والابتكارات والتقنيات المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتطبيق مختلف الابتكارات البيئية والمناخية. وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتبادل الخبرات بين المشاركين لدفع عجلة الابتكار نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويؤكد ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة أن الابتكار لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً في تطوير حلول بيئية ومناخية متقدمة، تدعم تحقيق الأجندة الوطنية والتوجهات المستقبلية للدولة.

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