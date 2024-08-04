دبي: في إطار جهودها للارتقاء بالإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني للإمارات، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق برنامج لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي بهدف الارتقاء بمهارات المرشدين وتطوير القدرات المهنية ومعرفتهم في مجال الاتصال والتواصل ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بما يضمن تعظيم وزيادة الإنتاج.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية تخصصية ستغطى مجالات التربة والري، وإنتاج المحاصيل والخضروات، وإنتاج الفاكهة، والوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، والنحل وإنتاج العسل، إضافة إلى محاضرات وورش عمل، بما يضمن رفع الكفاءات والمهارات الفنية للمرشدين الزراعيين. كما يتضمن البرنامج دورات ميدانية لتوفير فرص لتطبيق المعرفة النظرية في سياق عملي حقيقي، وتطوير مهارات التواصل وتعزيز الثقة.

ومن جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "يأتي برنامج رفع كفاءة الإرشاد في إطار التزامنا الدائم بدعم استدامة المزارع الوطنية في دولة الإمارات بكافة السبل التي ترمي إلى ترسيخ القطاع ونموه في المستقبل. ويهدف البرنامج لتطوير مسار تخصصي لكل مرشد زراعي بحيث يغطي جميع التخصصات الرئيسية في القطاع، وهو ما نسعى من خلاله إلى بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد الزراعي والمساهمة بذلك في الارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، ودعم تحول نظم الغذاء الوطنية إلى نظم أكثر استدامة".

وأشار سعادته إلى أنه من المقرر تنفيذ برنامج "رفع كفاءة الإرشاد" بالتعاون مع الشركاء والمراكز البحثية وبيوت الخبرة العالمية.

خطة سنوية للإرشاد الزراعي

تشمل جهود وزارة التغير المناخي والبيئة تطوير خطة سنوية للإرشاد الزراعي، تهدف إلى متابعة ودعم المزارعين في تعزيز إنتاجية المحاصيل ووقايتها من الآفات وذلك بناءً على تحديد الجدول الزمني لعمليات خدمة الأشجار والمواسم والزراعية لكل محصول.

وتركز الخطة على محاصيل أشجار النخيل والفاكهة، والخضروات، والأعلاف، والنحل وإنتاج العسل. كما تشمل العمليات الخاصة بالري والتسميد واستصلاح الأراضي.

تنطوي الخطة كذلك على إعداد وتطوير التقارير الفنية وتقارير الزيارات الإرشادية للمزارع، بما في ذلك تحليل البيانات، وتقديم التوصيات، وتوثيق النتائج لضمان تحسين الأداء وتلبية احتياجات المزارعين.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة الحمادي أن الوزارة تسعى من خلال الخطة السنوية للإرشاد الزراعي إلى تعزيز التواصل بين المرشدين والمزارعين وإعداد جدول زيارات دورية للمزارع. مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق برنامج لقاءات دورية مع المزارعين لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المزارعين وبما يضمن زيادة وتعظيم الإنتاج، وكذلك وضع معايير وأهداف دقيقة لرفع جودة وكفاءة برامج الإرشاد الزراعي بما يسهم في تعزيز رضا المزارعين.

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