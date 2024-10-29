الاحتفالية سلّطت الضوء على دور المرأة المتنامي في قطّاع الزراعة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أقامت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حفل تخرج بمناسبة إتمام برنامج "مدارس المزارعين الحقلية"، مسلّطة الضوء على الإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة في قطاع الزراعة في الإمارات.

ركّزت هذه المبادرة على إدارة سوسة النخيل الحمراء وزراعة أشجار النخيل، وشاركت فيها خمس مدارس مزارعين حقلية من أبوظبي و رأس الخيمة والفجيرة، حيث تمّ تمكين 48 مشاركاً، بينهم ثماني سيدات من مالكات المزارع ومديراتها، لأول مرة، بالمهارات والمعرفة الأساسية، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل السيدات وتزايد مشاركتهنّ في الإدارة الزراعية.

وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: "نفخر بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتوطيد أواصر التعاون بين المزارعين. وتعكس هذه الاحتفالية التزامنا بتعزيز المرونة والاستدامة الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأشار سعادته إلى إطلاق دولة الإمارات للبرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، و"المركز الزراعي الوطني" باعتبارهما خطوة مهمة في إيجاد الحلول للتحديات الزراعية في الدولة.

ويعكس برنامج "مدارس المزارعين الحقلية" التزام الإمارات بتمكين مزارعيها وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. وأصبح المزارعون المحليون الذين خضعوا للتدريب الميداني واطلعوا على الحلول العملية، أكثر قدرة على التعرّف على سوسة النخيل الحمراء ومراقبتها وإدارتها، ما يسهم في تعزيز زراعة نخيل التمر في المنطقة.

من جانبه قال كيان أكرم جاف، رئيس بعثة مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: "لا يقتصر هذا البرنامج على تزويد المزارعين بالمهارات العملية فحسب، بل يعزز أيضاً الدور الحيوي للمرأة في الزراعة. إن مشاركتهن تشكّل خطوة رائدة نحو الممارسات الزراعية المستدامة في المنطقة".

وبدوره، علّق الدكتور ثائر ياسين، المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في المكتب الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي يقود مشروع سوسة النخيل الحمراء، قائلاً: "إن التنفيذ الناجح لهذا البرنامج يبرز أهمية مشاركة المجتمع في إدارة سوسة النخيل الحمراء. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، يمكننا مكافحة هذه الآفة بشكل فعال وحماية موارد نخيل التمر لدينا".

وتشمل الإنجازات الرئيسة للبرنامج زيادة الوعي والمعرفة بسوسة النخيل الحمراء وتأثيرها على زراعة نخيل التمر، وتحسين الممارسات الزراعية التي تؤدّي إلى زيادة المحاصيل وتحسين نوعية نخيل التمر، وتمكين المزارعين وتعزيز المشاركة والتعاون فيما بينهم.

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