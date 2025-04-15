الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم سلسلة معارض توظيف على مستوى الدولة بمشاركة كلية الإمارات للتطوير التربوي بهدف استقطاب كفاءات تربوية وإتاحة فرص التوظيف لها في المجال التربوي بما يمكنها من المشاركة في صياغة مستقبل أجيال الإمارات وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في قطاع التعليم. يستهدف المعرض الكفاءات التربوية من المواطنين والمقيمين في الدولة والراغبة بالانضمام للعمل في قطاع التعليم الحكومي إلى جانب خريجي الجامعات الوطنية، ويأتي المعرض ضمن خطة الوزارة للاستعداد للعام الدراسي القادم 2025-2026 لرفد الميدان التربوي بخبرات وكفاءات تربوية تسهم في إثراء الحراك التربوي الوطني.

وبينت الوزارة أنه سيتم تنظيم سلسلة المعارض خلال شهري إبريل الجاري ومايو المقبل، وذلك ابتداء من 19 الشهر الجاري في إمارة دبي في مجمع زايد التعليمي في البرشاء، وفي 23 إبريل سيتم المشاركة في معرض توظيف في كليات التقنية العليا في بني ياس في إمارة أبوظبي، وفي 26 إبريل في مجمع زايد التعليمي في القطاه بإمارة الشارقة، وفي 30 إبريل ستشارك الوزارة في معرض طموح الظفرة للتوظيف في مجمع بينونة التعليمي في مدينة زايد بأبوظبي، وفي 3 مايو ينظم المعرض في مجمع زايد التعليمي في الظيت الجنوبي بإمارة رأس الخيمة، وفي 10 مايو سيعقد المعرض في مجمع زايد التعليمي في مدينة محمد بن زايد في الفجيرة، وفي 17 مايو سيعقد في مجمع زايد التعليمي في منطقة المنتزي بإمارة عجمان ، وفي 21 مايو تشارك الوزارة في معرض توظيف في جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين.

وستقدم الوزارة من خلال سلسلة المعارض أكثر من 10 مجالات للتوظيف في الحقل التربوي تغطي بمجملها مواد العلوم والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال واللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين وغيرها من المجالات الاكاديمية بما يوفر العديد من فرص العمل للراغبين في الانضمام إلى المجال التربوي.

وبينت الوزارة أنه وخلال أيام انعقاد المعرض في مختلف المناطق ستقوم اللجان المعنية بالتوظيف المتواجدة في أماكن تنظيم المعرض بتنظيم ورش تفاعلية لتعريفهم المرشحين بأطر عمل الوزارة والمسارات التعليمية التي تتيحها إلى جانب استعراض المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر لدى الراغبين بالعمل في المجال التربوي والتأكد من مطابقتهم للمعايير والشروط المطلوبة، داعيةً الراغبين إلى إحضار نسخ من سيرهم الذاتية لغايات الاستخدام الرسمي.

وتتبع الوزارة معايير تعيين تتوافق مع احتياجات كل وظيفة بما يشمل المتطلبات الأكاديمية وأهم المهارات اللازمة لضمان قدرة المرشح على أداء مهام وظيفته بما يتماشى مع مصلحة الطلبة ومتطلبات قطاع التعليم في الدولة كما ستقدم الوزارة حزمة من برامج التدريب للمرشحين للعمل لديها بهدف رفع كفاءاتهم وجاهزيتهم وتوفير كافة متطلبات تميزهم الوظيفي، وذلك ضمن سعيها الهادف إلى تطوير ممكنات كافة الكوادر التربوية والارتقاء بمهاراتهم بما يدعم رسالة الوزارة وجهودها في تحقيق تطلعات الدولة في قطاع التعليم الحكومي.

وسيتيح المعرض خلال أيام انعقاده في مختلف مناطق الدولة فرصة للمعنين للتعرف على أبرز محاور التطوير في المنظومة التعليمية التي شرعت بها الوزارة بناء على خطط الدولة المستقبلية وأولوياتها للمرحلة المقبلة، إلى جانب التعرف على أبرز المزايا الوظيفية والمهنية التي تقدمها الوزارة للعاملين في القطاع التربوي.

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