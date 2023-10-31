الدكتور أحمد الفلاسي

يعد تطوير وتنمية القدرات والكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي أحد المحاور الاستراتيجية التي تستثمر فيها الوزارة بهدف تحقيق نمو مستدام في المنظومة التعليمي

نؤمن بأن تأهيل القيادات الشابة هو شرط لازم وأساسي لأن تكون منظومة تعليم المستقبل ريادية وناجحة واستباقية وقادرة على المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة

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يشارك في البرنامج 33 من القيادات الإماراتية الشابة في المجالات الأكاديمية والإدارية في قطاع التعليم العالي

يقام البرنامج على ثلاث مراحل ويستمر لمدة ستة أشهر يعمل خلالها المشاركون على تطوير مهاراتهم الاستراتيجية والشخصية والعملية

الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين وتأهيل الكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج "أكاديمية القيادة الوطنية" المخصص لإعداد الكوادر الإماراتية العاملة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليكونوا قادة في مجالاتهم وفي مختلف قطاعات العمل الحكومي.

وأطلق البرنامج معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، بحضور سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة.

يشارك في البرنامج 33 من المواهب الإماراتية الشابة يمثلون عشر جامعات في الدولة، من بينهم 10 أشخاص في المجال الأكاديمي و23 في المجال الإداري. ويقام البرنامج على ثلاث مراحل ويستمر لمدة ستة أشهر يعمل خلالها المشاركون على تطوير مهاراتهم الاستراتيجية والشخصية والعملية من خلال مجموعة من البرامج والورش التفاعلية، والتدريبات العملية، وتوفير الأدوات وأطر العمل اللازمة لتطوير إمكاناتهم القيادية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع التعليم العالي والتعامل معها من خلال مشاريع يخطط لها القادة ضمن مجموعات من جامعات مختلفة بما يسمح لهم بإبراز قدرتهم على قيادة قطاع التعليم العالي ونقله إلى آفاق جديدة من خلال ترجمة الخطة الاستراتيجية التي صاغتها الوزارة لتطوير القطاع بما يلبي طموحات دولة الإمارات وتطلعاتها.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "يمثل تطوير وتنمية القدرات والكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي أحد المحاور الاستراتيجية التي تستثمر فيها الوزارة بهدف تحقيق نمو مستدام في المنظومة التعليمية. وانطلاقاً من إيماننا بأن تأهيل القيادات الشابة شرط أساسي لأن تكون منظومة تعليم المستقبل ريادية وناجحة واستباقية وقادرة على المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة، حرصنا على أن يكون برنامج "أكاديمية القيادة الوطنية" مساهم فعال في تخريج قيادات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والفكر الابتكاري اللازم للارتقاء بقطاع التعليم العالي في الدولة وتعزيز تنافسيته وحضوره المحلي والإقليمي والعالمي وذلك على المستويين الأكاديمي والإداري."

وتركز المرحلة الأولى من البرنامج والتي تقام على مدار أسبوع كامل في مكتبة محمد بن راشد على اللقاءات والتفاعل المباشر مع المشاركين من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات العملية والورش التفاعلية والأنشطة التدريبية المصممة خصيصاً لتنمية الوعي القيادي لدى المشاركين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات الرئيسية الواجب توفرها في القيادي الناجح في قطاع التعليم العالي. وتمتد المرحلة الثانية إلى خمسة أشهر يتم خلالها عمل تقييم شامل (360 درجة) للمساهمة في تطوير القيادات بشكل فردي وتخصيص موجه لكل قيادي والمتابعة الدورية لبناء وتنفيذ المشاريع وتقديم الدعم اللازم من قبل الوزارة والجهة الاستشارية رعاة المشاريع.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المرحلة الثالثة من البرنامج خلال شهري أبريل ومايو 2024 وسيتم خلالها تقييم وإطلاق المشاريع التطويرية لقطاع التعليم العالي من قبل الوزارة والرعاة. وسيمنح المشاركون شهادة معتمدة عالمياً.

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