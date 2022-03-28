عمان - جددت وزارة التربية والتعليم الأردنية اتفاقيتها مع مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني/ أحد مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" لعقد امتحانات شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات لجميع كوادرها لغايات الترقية والعلاوات.

يأتي تجديد الاتفاقية وفقا لقرار الوزارة السابق باعتماد شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAGDIT كأحد معايير الترقية والحصول على العلاوات لكوادر الوزارة.

وقد جاء في القرار رقم (م ت /14/6/24817) ما يلي: "أرجو العلم بموافقة الوزارة على اعتماد المسمى الجديد للبرنامج المذكور (دبلوم طلال أبوغزاله لمهارات تقنية المعلومات) علماً بأن الوزارة ستستمر باعتماد الشهادة لغايات رتب المعلمين".

وبين مدير مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني الأستاذ عدي القاسم أن برنامج دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT ، كان يُقدم بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية – جامعة كامبردج، وأصبح ملكاً للمجموعة وبكافة مكوناته، بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها طوال ستة عشر عاما في تطوير وإدارة شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات، وتدريب ومنح الشهادة لأكثر من ربع مليون مواطن عربي في مختلف الدول العربية.

وأضاف القاسم أن المركز سعى إلى تطوير شهادة الدبلوم باستمرار انطلاقا من حرصه ومسؤوليته في الاستمرار في بناء مجتمعات المعرفة والوصول إلى المواطن الرقمي، لافتا إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع رؤى رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" سعادة الدكتور طلال أبوغزاله والتي تتلخص في أن مستقبل المجتمعات والبلدان يعتمد على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني تأسس عام 2001، ويركز على تقديم خدمات تقييم مهارات تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة في العالم العربي من خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة. ويسعى المركز إلى توسيع نطاق انتشاره في المنطقة، وتقديم خدمات تقييم تكنولوجيا المعلومات على تطبيقات برمجية محددة، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://www. tagicit.com

#بياناتحكومية

- انتهى -