الكويت: أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارا باعتماد دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT.

وجاء في قرار وزير التربية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف رقم (20/ 2022) اعتماد شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT-الذي تقدمه "طلال أبوغزاله العالمية - كبديل لشهادة كمبريدج لمهارات تقنية المعلومات كشهادة مماثلة لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

وتقرر اعتماد كل الضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل مع شهادة ICDL والواردة بالقرار الوزاري رقم (359/ 2002) للتعامل مع شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT.

وكانت الوزارة الكويتية تعتمد شهادة كمبريدج لمهارات تقنية المعلومات التي تقدمها "طلال أبوغزاله العالمية" منذ العام 2004 كشهادة مماثلة لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.

وكان برنامج دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT يُقدم بالتعاون مع هيئة الامتحانات الدولية – جامعة كامبردج، وأصبح ملكاً لمجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" وبكافة مكوناته، بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها طوال ستة عشر عاما في تطوير وإدارة شهادة دبلوم طلال أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات، وتدريب ومنح الشهادة لأكثر من ربع مليون مواطن عربي في مختلف الدول العربية.

وبين المدير التنفيذي في مكتب طلال أبوغزاله العالمية في الكويت الأستاذ حازم أبوغزاله أن المجموعة استطاعت من خلال مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني تطوير شهادة الدبلوم باستمرار انطلاقا من حرصها ومسؤوليتها في الاستمرار في بناء مجتمعات المعرفة والوصول إلى المواطن الرقمي، لافتا إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع رؤى رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" سعادة الدكتور طلال أبوغزاله والتي تتلخص في أن مستقبل المجتمعات والبلدان يعتمد على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن مركز طلال أبوغزاله للتدريب الإلكتروني تأسس عام 2001. وهو ويركز على تقديم خدمات تقييم مهارات تكنولوجيا المعلومات عالية الجودة في العالم العربي من خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة. ويسعى المركز إلى توسيع نطاق انتشاره في المنطقة، وتقديم خدمات تقييم تكنولوجيا المعلومات على تطبيقات برمجية محددة، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http://www. tagicit.com

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