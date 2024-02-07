ستقوم في إف إس غلوبال بإدارة مركز مخصص لغرض طلبات الحصول على التأشيرات في مقر وزارة التجارة في الرياض

يمكن للموظفين والمندوبين والشركات التابعة اختيار خدمات التأشيرة على عتبة بابك للارتقاء بمستويات الراحة والملاءمة

أبرمت في إف إس غلوبال، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، اتفاقية مع وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، لتوفير خدمات طلب الحصول على تأشيرة عبر مركز مخصص في مقر وزارة التجارة في الرياض. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس محمد بن عبدالله الوايلي، وكيل وزارة التجارة السعودية للخدمات المشتركة.

وستتمكن في إف إس غلوبال من تلبية احتياجات حوالي 8000 موظف ومندوب في إطار هذه الشراكة، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية الفرعية التابعة للوزارة. وتوفر الشركة حلولاً تقنية آمنة للغاية وموثوقة وفعالة ومبتكرة، وذلك تماشياً مع التزامها بتسهيل عمليات تنقل الأفراد عبر الحدود والدول، إذ تقدم للمتعاملين فرصة اختيار خدمة "التأشيرة على عتبة بابك"*، والتي يتم في إطارها تنظيم زيارة مخصصة من قبل أشخاص مدربين لإستكمال عملية طلب الحصول على التأشيرة في الموقع الذي يفضله المتعامل.

وقال السيد زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في إف إس غلوبال: "نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع وزارة التجارة السعودية. ويسعدنا توفير خدمة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة في مركز مخصص لموظفي الوزارة ومنتسبيها، وذلك بهدف تعزيز تجربة عملية طلب الحصول على التأشيرة وجعلها أكثر سلاسة وراحة وموثوقية. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها".

وتضاف هذه الشراكة إلى منظومة "في إف إس غلوبال" الواسعة من الشراكات في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل مجموعة من الاتفاقيات مع أرامكو ونيوم وغرف التجارة في جميع أنحاء المملكة، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق للعملاء من الحكومات، وذلك في إطار شبكة عالمية واسعة النطاق.

نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3353 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في149 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 278 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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