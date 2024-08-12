المنصة ستُسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين السوقين الإماراتية والإفريقية في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية خلال المرحلة المقبلة

يُمكن للشركات المحلية الراغبة في الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الانضمام إلى البرنامج التأهيلي للمنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها من خلال زيارة الرابط التالي: www.uaeafricagateway.ae

أبوظبي، أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منصتها الرقمية "بوابة إفريقيا للاستثمار الاماراتي" UAE – AFRICA GATEWAY، بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسيع بالأسواق الإفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية.

ونوهت الوزارة إلى أن تدشين هذه المنصة يأتي في إطار جهودها لدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في أسواق جديدة غنية بالفرص الاستثمارية المتميزة ودعم الاستفادة منها، وتعزيز رؤية الدولة في الاستثمار بالأسواق الاستراتيجية والواعدة، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

خدمات المنصة

وأشارت إدارة جذب الاستثمار والمواهب التابعة إلى قطاع التجارة الدولية في الوزارة إلى أن المنصة ستقدم خريطة تفاعلية يُستكشف من خلالها الإمكانات والفرص الاستثمارية في 15 دولة إفريقية، وذلك من خلال إتاحة معلومات وحقائق تفصيلية عن هذه الدول مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال، والبيئة التنظيمية والقانونية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الواعدة، والفرص الاستثمارية وقصص نجاح الشركات، وهو ما سيدعم الشركات الإماراتية في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه الاستثمار في الأسواق الإفريقية.

برنامج تأهيلي للشركات المحلية

إضافة إلى ذلك، ستوفر "بوابة إفريقيا للاستثمار الإماراتي" برنامجاً خاصاً لدعم وتأهيل 15 شركة محلية للاستثمار في الدول الإفريقية المستهدفة، وذلك من خلال إنشاء حساب مخصص لكل شركة على البوابة، وتعيين مدير حساب لها، بهدف تسهيل الاجتماعات الثنائية مع شركاء الأعمال المحتملين وأصحاب المصلحة في الدول المستهدفة، والإشراف على أنشطتها الاستثمارية وتحسينها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وستمكِّن المنصة الجديدة الشركات في الدولة من الاستفادة من أكثر من 50 شراكة اقتصادية استراتيجية مع الشركات والحكومات المحلية الإفريقية لتعزيز النمو المستدام والمنافع المتبادلة، والوصول إلى أكثر من 100 مشروع قابل للتمويل وجاهز للاستثمار في 12 قطاعاً اقتصادياً.

تعزيز فرص توسع الشركات الإماراتية بقطاعات واعدة في إفريقيا

وأوضحت الوزارة أن UAE – AFRICA GATEWAY ستعمل على تعزيز فرص الاستثمار للشركات الإماراتية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودعم العلاقات المتبادلة بين الشركات، واستكشاف الفرص الواعدة إلى جانب رفع مستوى التعاون بين الأسواق الإماراتية والإفريقية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة من خلال ربط الشركات والمستثمرين وتبادل البعثات التجارية وإقامة الفعاليات المتميزة وبناء الشراكات الاقتصادية المثمرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُمكن للشركات المحلية الراغبة في الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات بشأن الانضمام إلى البرنامج التأهيلي للمنصة والاستفادة من الخدمات والممكنات التي تقدمها، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: www.uaeafricagateway.ae .

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