تركز الشراكة على دعم الشركات الناشئة في مجال الألعاب وتعزيز الابتكار لتحقيق نمو مستدام.

تتماشى جهود وزارة الاستثمار السعودية وميراك كابيتال مع رؤية السعودية 2030، بهدف ترسيخ مكانة المملكة كقوة عالمية في مجال الألعاب والتكنولوجيا.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ميراك كابيتال، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية على هامش مؤتمرLEAP بهدف دفع عجلة النمو والابتكار في قطاع الألعاب في المملكة العربية السعودية.

تأتي هذه الشراكة استنادًا إلى الأسس الراسخة التي وضعها صندوق ميراك للألعاب، وهو صندوق استثماري بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يشرف عليه صندوق التنمية الوطني، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. ويؤدي صندوق ميراك للألعاب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى برنامج "إغنايت للمحتوى الرقمي"، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع الألعاب.

ويشرف صندوق التنمية الوطني، في إطار مهامه، على منظومة متكاملة للتمويل التنموي لدعم القطاعات الرئيسية والقطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويأتي دور صندوق ميراك للألعاب في تحفيز الاستثمار والابتكار في صناعة الألعاب، كما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي، ويدعم نمو القطاع، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب والرياضات الالكترونية بما يعزز من التنوع الاقتصادي للمملكة.

وعقب الإعلان عن توقيع الاتفاقية علّق محمد الشبانه المدير العام لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قائلًا: "يشهد قطاع الألعاب في المملكة مرحلة جديدة من النمو والفرص. وتعكس هذه الشراكة بين وزارة الاستثمار وميراك كابيتال الرؤية المشتركة لإنشاء منظومة ألعاب عالمية المستوى يستفيد منها اللاعبون المحليون والدوليون على حد سواء."

من جانبه، أضاف عبد الله التمامي، الرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال: "تجسد شراكتنا مع وزارة الاستثمار التزامنا المشترك بدعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الألعاب. ومن خلال دمج خبراتنا مع قيادة وزارة الاستثمار، نسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة والمستثمرين في هذا القطاع، والعمل على تحقيق النجاح المستدام لصناعة الألعاب في المملكة."

ستركّز الشراكة بين وزارة الاستثمار السعودية وميراك كابيتال على جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع الألعاب. حيث ستعمل وزارة الاستثمار على تسهيل دخول الشركات والمستثمرين العالميين إلى السوق السعودي من خلال تبسيط العمليات التنظيمية، وتيسير انتقال المواهب والشركات إلى المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة للفرص وقابلة للتوسع، وفي إطار دعم الشركات الناشئة، ستعمل مسرعة الألعاب الجديدة( Exel by Merak)، بالتعاون مع إدارة ريادة الأعمال في وزارة الاستثمار السعودية، على تمكين رواد الأعمال في قطاع الألعاب عبر تقديم الإرشاد والتدريب المخصص للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وربطها بقادة الصناعة والشبكات العالمية، إضافةً إلى مواءمة المبادرات الريادية مع رؤية المملكة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

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