الرياض، المملكة العربية السعودية: قامت وزارة الاستثمار السعودية بمنح بنك إتش إس بي سي ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لمزاولة أعماله في مجال أسواق رأس المال والاستشارات المالية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية العالمية.

ومن شأن هذا المقر الإقليمي، الذي يحمل اسم "المقر الإقليمي لإتش إس بي سي المالية "، أن يتيح لهذا البنك العالمي إمكانية زيادة ترسيخ مكانته كبنك استثماري رائد في المنطقة فضلا عن تقديم الدعم للعملاء الدوليين وتحقيق مزيد من النمو على المستوى المحلي. ويأتي هذا التطور في أعقاب اختتام مراجعة بنك إتش إس بي سي لأعماله في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في مايو 2025، حيث أعلنت المجموعة عن زيادة استثمارها في أنشطتها الخاصة بأسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دعم وتعزيز التسهيلات التمويلية وحلول تمويل الشركات والمؤسسات التي تقدمها حالياً.

صرح معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "يسرنا الترحيب بقيام بنك إتش إس بي سي بإطلاق عملياته المصرفية الاستثمارية الإقليمية في الرياض. وإن ترخيص إقامة هذا المقر الإقليمي إنما يعكس مدى التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز البيئة التنافسية والمحفزة لأعمال المؤسسات العالمية، فضلا عن تأكيد مكانة المملكة كوجهة رائدة لكبرى المؤسسات المالية العالمية."

وعلّق آدم باجشو، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال والاستشارات، لدى مجموعة إتش إس بي سي القابضة قائلاً: "تتميز منطقة الشرق الأوسط بمكانة هامة وأساسية من حيث النمو بالنسبة لبنك إتش إس بي سي ، حيث نواصل الاستثمار في نواحي تعزيز الإمكانات وتحقيق الميزة التنافسية لدعم عملائنا. وإن إنشاء مقر إقليمي لنا لأعمال أسواق رأس المال والاستشارات في الرياض من شأنه أن يُعزز خبراتنا حيث نواصل تقديم الدعم لعملائنا في واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. ويمثل هذا الإنجاز خطوةً مفصلية هامة لتأكيد التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية على المدى الطويل."

ويأتي إطلاق المقر الإقليمي في أعقاب القرار الذي اتخذه بنك إتش إس بي سي في وقت سابق من هذا العام بتأسيس مركز لفريق قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية في كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لأول مرة. ففي شهر يوليو من العام الجاري، تم تعيين محمد فنوّش كرئيس مشارك لنشاط أسواق رأس المال والاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا على أن يكون مقر عمله في الرياض، إلى جانب سامر دغيلي الذي يتولى منصب الرئيس المشارك لأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية لبنك إتش إس بي سي من الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020. ومع اتخاذ الفريق الإقليمي لأسواق رأس المال والاستشارات هذين المركزين الماليين كمقرين رئيسيين له، فإن من شأن هذه الخطوة أن تضع إتش إس بي سي في مكان أفضل للعمل كشريك لعملائه ودعمهم في تحقيق نمو أعمالهم على المستوى المحلي والدولي.

وبالإضافة إلى دوره الحالي والذي يشغل فيه منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فسيتولى فارس بن ابراهيم الغنام أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للمقر الإقليمي لإتش إس بي سي المالية .

وبالتعليق على ذلك، صرح فارس الغنام قائلاً: "إن الريادة التي تتمتع بها الأسواق السعودية الخاصة والعامة في المنطقة، إلى جانب تنوع قطاعات الأسواق في المملكةإنما تعزز من مكانة المملكة كمركز أعمال لخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط . ولقد دأبت إتش إس بي سي العربية السعودية، منذ بداية تأسيسها في عام ٢٠٠٥، على دعم عملائها في المملكة لتحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي، بصفتها بنك استثماري رائد في المنطقة وعالمياً. ومع قيامنا بتأسيس مقرنا الإقليمي لأسواق رأس المال والخدمات الاستشارية، فإننا سنكون في طليعة المساهمين في تحقيق الأهداف الطموحة للتحول الاقتصادي في المملكة والمنطقة."

هذا ويعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر وأبرز بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط؛ وبصفته البنك الدولي الوحيد الذي يقدم مجموعة كاملة ومتكاملة من منتجات الخدمات المصرفية الاستثمارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تصدر بنك إتش إس بي قوائم ترتيب نشاط أسواق الأسهم ونشاط أسواق الدين في المنطقة لأربعة أعوام متتالية. كما عمل بنك إتش إس بي سي على تنفيذ 90% من جميع عمليات الاكتتابات العامة الأولية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط، وقاد نصف إجمالي عمليات طرح الأسهم والسندات التي تم طرحها في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2021، وفي عام 2024 عمل البنك على طرح سندات وصكوك تزيد قيمتها عن 104 مليار دولار أمريكي.

ولقد كان بنك إتش إس بي سي في طليعة البنوك التي قامت بتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الأجنبية في الأسواق المالية للمملكة، انطلاقاً من عمليات الاكتتاب العامة الأولية وطرح الأسهم الثانوية لشركة أرامكو للبيع، إلى جانب قيادته لأبرز معاملات أسواق رأس المال لهذا العام بما في ذلك استحواذ شركة "عِلم" على شركة "ثقة" لخدمات الأعمال، وعرض تسريع الاكتتاب على أسهم شركة "رسن" لتقنية المعلومات بقيمة 245 مليون دولار أمريكي، وعملية الطرح العام الأولي لأسهم شركة "دراية" للخدمات المالية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية. كما أصبح بنك إتش إس بي سي أيضاً أول مؤسسة استثمارية أجنبية مؤهلة في عام 2015، وقام مؤخراً بدعم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة للسوق المالية السعودية في بورصة هونغ كونغ في آسيا وإدراجه على قوائم التداول في السوق الصينية.

كما ساهم بنك إتش إس بي سي في تطوير القطاع المالي للمملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عاماً. ويمتلك بنك إتش إس بي سي حصة 31% في أحد أكبر البنوك السعودية، وهو البنك السعودي الأول (ساب)، وحصة 51% في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي تقدم خدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. ويمثل بنك إتش إس بي سي، من خلال هذين الكيانين، أكبر جهة عمل لتوظيف السعوديين متقدماً على البنوك العالمية الأخرى العاملة في المملكة. واحتفاءً بالنمو الذي حققه البنك، أعلن إتش إس بي سي عن قيامه بتوسيع أعماله ونقل مقره إلى مركز الملك عبد الله المالي بالرياض في أكتوبر 2024.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وله حضور في تسع دول في المنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك إتش إس بي سي حصة 31% في البنك السعودي الأول (SAB)، وحصة 51% في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي تقدم خدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول إتش إس بي سي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي وذلك في 31 ديسمبر 2024.

