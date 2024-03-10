الرياض: أعلنت التعاونية للتأمين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية، اليوم توقعيها مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير قطاع تكنولوجيا التأمين في المملكة العربية السعودية.



وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير قطاع تكنولوجيا التأمين وتمكين التحول الرقمي والابتكار في صناعة التأمين.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي عبدالله الشرقي، في شركة التعاونية للتأمين: "نحن متحمسون للشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدفع نمو قطاع تكنولوجيا التأمين في المملكة العربية السعودية. وستضع مذكرة التفاهم هذه أساساً قوياً للتعاون والابتكار، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة تأمين أكثر كفاءة وتركيزاً على العملاء".



وستدعم الشراكة تطوير قطاع التأمين في المملكة من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك تطوير شركات التقنية الناشئة في المملكة من خلال تصميم برامج المسرعات والحاضنات، وإطلاق مبادرة رأس المال الاستثماري، وإنشاء مختبر للابتكار، وتحسين جودة الخدمات في القطاعات التابعة.



ومن جانبه، قال المهندس محمد الربيعان، وكيل التكنولوجيا بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: "تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير قطاع تكنولوجيا التأمين في المملكة العربية السعودية. ومن خلال العمل مع التعاونية، يمكننا دعم نمو الشركات الناشئة المحلية، وتشجيع الابتكار، وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين من التأمين".



وستدعم الشراكة تطوير قطاع التأمين في المملكة من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك تطوير شركات التقنية الناشئة في المملكة من خلال تصميم برامج المسرعات والحاضنات، وإطلاق مبادرة رأس المال الاستثماري، وإنشاء مختبر للابتكار، وتحسين جودة الخدمات في القطاعات التابعة.



وستركز الشراكة على دعم نمو الشركات الناشئة المحلية في مجال تكنولوجيا التأمين وتمكينها من تطوير حلول عالية الجودة، فضلا عن تبني التقنيات الناشئة لتحسين جودة الخدمات في القطاعات التابعة لقطاع التأمين، مثل الصحة والنقل.



نبذة عن التعاونية:

تسعى التعاونية للتأمين من خلال حلولها التأمينية المبتكرة أن تمضي قدمًا في سبيل أن تبقى الشركة رائدة على المستوى العالمي والإقليمي في صناعة التأمين من خلال دمج الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا. ويمكن رؤية ذلك من خلال التكامل الناجح للتكنولوجيا وتطوير منتجات التأمين اليومية لتكمل مجموعة المنتجات الشاملة المتاحة، من خلال المضي قدمًا على هذا المسار؛ ستضمن التعاونية للتأمين من خلال قطاع للسيارات تأثيرًا إيجابيًا على العملاء ومساهمة إيجابية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للقطاع بشكل عام.

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