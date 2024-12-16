المنامة، البحرين – عززت القيادة الإقليمية لمعهد إدارة المشاريع (PMI) ويمثلها هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفريقه، شراكتها القوية مع وزارة الأشغال في البحرين لتستمر "شريك التدريب المعتمد" لمعهد إدارة المشاريع، ويمثلها سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وكبير المهندسين المدنيين زينب مهدي حسن، ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، بسام أحمد جاسم مال الله.

ويلعب "شركاء التدريب المعتمدون" دوراً حاسماً في رحلة التطوير والاعتماد المهني لمديري المشاريع من خلال معايير عالمية لمختلف شهادات اعتماد معهد إدارة المشاريع، مثل امتحانات Project Management Professional (PMP)®، و Certified Associate in Project Management (CAPM)®. بالإضافة إلى ذلك، يقدم "شركاء التدريب المعتمدون" دورات تساعد على الحفاظ على شهادات الاعتماد من خلال "وحدات التطوير المهني"، بما يضمن مواكبة مديري المشاريع لمعايير القطاع وأفضل الممارسات.

ستسهم هذه الشراكة بين وزارة الأشغال ومعهد إدارة المشاريع في تمهيد الطريق لدعم الخطط الاستراتيجية المصممة لرفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز الابتكار ودعم التنويع الاقتصادي لخلق مستقبل مزدهر ومستدام للمواطنين البحرينيين.

وقال سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال: "تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بشكل كبير على الاستدامة والتعليم والتنويع الاقتصادي. وتؤكد شراكتنا مع معهد إدارة المشاريع على التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، بما يضمن تزويد كوادرنا بالأدوات اللازمة لتقديم مشاريع عالمية المستوى تتماشى مع تطلعات وطننا".

من جانبه، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتمتع بمعرفة عميقة وسجل حافل بالنجاحات في البحرين: "يعد النجاح العالمي الذي حققه معهد إدارة المشاريع في تعزيز معايير إدارة المشاريع دليلاً على التزامنا بتمكين الدول مثل البحرين. ونهدف من خلال شهاداتنا المعتمدة الذهبية التي تكتسب زخماً عالمياً وإقليمياً، إلى تزويد المهنيين والطلاب بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. ونحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع القيادة الطموحة في البحرين لدفع التميز في المشاريع ورفع القدرة التنافسية للبلاد عالمياً".

لقد طورت البحرين أحد أوائل اقتصادات ما بعد النفط في الخليج العربي، وتهدف باستمرار إلى تطوير اقتصادها وتحسين مستويات معيشة سكانها من مختلف الجنسيات.

ويلتزم معهد إدارة المشاريع بدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تتألف من تطوير رأس المال البشري وفقاً لمعايير عالية الجودة لبناء قاعدة قوية من الكوادر الوطنية التي تتمتع بالمهارات والإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لأداء شتى الوظائف بكفاءة، وذلك من بين عناصر رئيسية أخرى مثل العدالة الاجتماعية لضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن رؤية البحرين لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتنفيذ سياسات لحماية البيئة تتماشى مع قيم معهد إدارة المشاريع.

سيسهم هذا التعاون في تحقيق فوائد استراتيجية وتعزيز الإدارة المهنية وتنفيذ المشاريع والمحافظ الاستثمارية.

لمحة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)

يشكّل معهد إدارة المشاريع (PMI) الجمعية المهنية الرائدة عالميًا في قطاع المشاريع، والملتزم بتطوير مهنة إدارة المشاريع للتأثير إيجابًا على نجاح المشاريع بشكل عام. فتتمثل مهمتنا بتمكين المحترفين ليتفوّقوا في مجالات إدارة المشاريع، وذلك من خلال مجتمعنا الدولي دائم التوسّع، ومشاركة المعارف، وتقديم الشهادات الأرفع مستوى في المجال - مما يدفع بالمنظمات والمجتمعات نحو اعتماد التغييرات الإيجابية. منذ العام 1969، وما زالت مهمتنا متمثلة بالدفاع عن هذه المهنة من خلال تقديم معلومات ومراجع بشرية محترفة ترافق طلابنا لمدى الحياة، وصقل المهارات الأساسية لإدارة المشاريع. اليوم، يوفر معهد إدارة المشاريع (PMI) للمحترفين في كل مرحلة من مسارهم المهني المعايير المعترف بها عالميًا، والدورات التدريبية عبر الإنترنت، والقيادة التخصصية، والقيادة الفكرية، والفعاليات، والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. وبفضل أكثر من 300 فرع حول العالم، يمكن لأعضاء المعهد التواصل والتعرّف على المحترفين في المجال، والالتقاء بالموجهين، والعثور على فرص وظيفية جديدة، والتعلم من نظرائهم في المجال، والتعاون في العمل على تحقيق تأثير أكبر في العالم.

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