القرقاوي: نحرص على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال عبر الدعم المتكامل والتعاون الوثيق مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للضرائب

زهرة الدهماني: تعاون مشترك بخطط توعوية لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال الذاتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضافت غرف دبي في مقرها الرئيسي مؤخراً ورشة عمل بعنوان "تحديات الامتثال 2024" نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة") بالتعاون مع الغرف، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالمنظومة والإجراءات الضريبية.

واستقطبت ورشة العمل 130 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، وتناولت مجموعة من المحاور الرئيسية للقطاع الضريبي والامتثال في الدولة، ومناقشة باقة "موفق" التي اطلقتها الهيئة لتسهيل الأعمال التجارية والامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم خلال الورشة تقديم لمحة عامة حول الضرائب في الدولة، كما ناقشت آليات التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وعملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتطرقت إلى خدمة تقسيط الغرامات الإدارية والاعفاء منها، وشهدت الفعالية جلسة تفاعلية للإجابة عن استفسارات المشاركين حول كافة المعاملات والإجراءات الضريبية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "انطلاقاً من حرصنا على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال عبر الدعم المتكامل والتعاون الوثيق مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للضرائب، نواصل جهودنا لرفع الوعي الضريبي لدى القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات الضريبية، مما يساهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي".

من جانبها قالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب: "جاء تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع غرف دبي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال الذاتي، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها".

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. كما تلعب الغرف دوراً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات نوعية.

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