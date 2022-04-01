أبو ظبي: تلقت شركة هيفن الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية موافقة على انطلاق خدماتها من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لأسواق أبوظبي العالمية (ADGM) ، المركز المالي الدولي الأول في أبو ظبي. وأعلنت الشركة عن فتح مقرها لممارسة أنشطة الشركة وعملائها التجاريين.

ولقد حصلت الشركة على ترخيص مزود الخدمات المالية (FSP) في أسواق أبوظبي العالمية (ADGM) يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ وبالتالي قامت الشركة بترتيب الصفقات في الاستثمارات وتوفير الوصاية على الأصول الافتراضية المقبولة.

وقالت رنسشي أوليفير،مديره الشؤون التنظيمية في هيفن: "عملية الترخيص تعتمد على ثلاث خطوات. أولاً ترخيص جميع مؤسسات الأصول الافتراضية داخل نظام أسواق أبوظبي العالمية؛ الحصول على الموافقة الرئيسية ، تليها موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية ولا تكتمل إلا بموافقة" التشغيل المباشر ". إن أسواق أبوظبي العالمية هي واحده من الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم للأصول الافتراضية والسلطة التنظيمية الوحيدة للأصول الافتراضية داخل إمارة أبو ظبي. نحن متحمسون لأننا واحدة من الشركات العالمية القليلة جدًا التي أكملت عملية التفويض بأكملها ونتطلع إلى خدمة عملائنا من مكتب أسواق أبوظبي العالمية الجديد بدءًا من اليوم.'

وأضاف كريستوفر فيلنوس ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن: "مع الأخبار الأخيرة في السوق حول تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أصبح من المهم بشكل متزايد لمنطقتنا إنشاء قائد مؤسسي منظم قوي. بصفتها منصة الحفظ والتداول المنظمة الوحيدة داخل الهيئة التنظيمية الرائدة في المنطقة ، تقود هيفن حركة رأس المال المؤسسي الإقليمي إلى أصول افتراضية ".

يجمع الكيان الخاضع للتنظيم هيفن في أسواق أبوظبي العالمية بين مكتب تداول خارج البورصة رائد وعروض حفظ تتيح للعملاء الشراء والبيع والحصول على الوصاية على كميات كبيرة من الأصول الافتراضية.

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