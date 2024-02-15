أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على التزام المجلس بالعمل وفق نهج وقيم رسخها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سبيل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وأكد على أهمية الالتزام بركائز نهج الشورى التي غرستها القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المجلس يلتف حول هذه القيم، مؤمنًا بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي تجني ثمارها الطيبة.

وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية استمرارية تطبيق مبادئ الشورى في عمل المجلس، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والشمولية في صنع القرارات وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن المجلس سيظل ملتزمًا بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة في سعيه لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لإمارة الشارقة وشعبها الكريم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الثالث لدور الانعقاد العادي الأول من أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر والمعقود من صباح أمس بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

حضر الاجتماع حليمه العويس نائب رئيس المجلس ومحمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وشيخه علي النقبي رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والمهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ومحمد صالح آل علي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعي وسعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيس لجنة شؤون الأسرة وراشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وجاسم محمد الهناوي النقبي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس المستشار القانوني يوسف حسن آل علي .

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف أعمال المجلس الاستشاري ومتابعة أدواره والنظر فيما قدمه أعضاء وعضوات المجلس من مقترحات بناءه تصب في دعم أعمال حكومة الشارقة علاوة على الأسئلة البرلمانية المرفوعة من قبلهم، وتم التأكيد على أهمية دور المجلس في صياغة السياسات والتشريعات التي تخدم مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأكدت هيئة مكتب المجلس خلال اجتماعها على ضرورة التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية والسياحية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري.

وبحثت هيئة المكتب مرئياتها لكافة الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها، مع التركيز على سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي ودورها في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع السياحة وتحفيز نمو القطاعات ذات الصلة.

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