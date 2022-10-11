تستعرض 3 خدمات متطورة لسفر مريح في عالم تقوده التقنية

دبي: في ثاني أيام أسبوع جيتكس للتقنية 2022، وضمن مشاركتها في جناح حكومة الشارقة في قاعة أرينا بالمركز التجاري العالمي بدبي، استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي ثلاث خدمات ذكية ترسم ملامح مستقبل السفر في عالم يقوده التطور التقني والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة.

وتهدف الخدمات الثلاث التي تستعرضها هيئة مطار الشارقة الدولي إلى التأسيس لحقبة جديدة في عالم السفر والتنقل، تواكب التطور السريع في الاعتماد على التقنيات الذكية في كافة مناحي الحياة، في إطار رؤية الهيئة للتحول الرقمي الرامية إلى أن يكون مطار الشارقة من أفضل خمس مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر وخدمات رائدة ومتطورة ضمن بيئة عمل تدعم الابتكار وتساهم في دفع عجلة النمو في إمارة الشارقة.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "يعدّ أسبوع جيتكس للتقنية 2022 فرصة مثالية للاطّلاع على أحدث التجارب والممارسات في التحول الرقمي، والحلول التقنية المستقبلية للعديد من الهيئات والمؤسسات المشاركة، وفي الوقت ذاته، يمثل منصة رئيسية لاستعراض أبرز المبادرات والحلول الرقمية المبتكرة، وتعريف الجمهور بأحدث الخدمات والتقنيات الجديدة التي تعتمدها هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن آليات عملها".

وأضاف سعادته: "تشارك الهيئة في المعرض تحت مظلة جناح حكومة الشارقة الذي ينظمه مكتب الشارقة الرقمية، المنصة الرقمية الموحدة لحكومة الشارقة، سعياً إلى التواصل مع المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، محلياً وعالمياً، واستعراض التقنيات التي اعتمدتها لتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت في العمليات اليومية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية تبني أحدث التقنيات والخدمات الذكية، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، في سبيل تلبية احتياجات المسافرين والمتعاملين، إضافةً إلى بناء بيئة ابتكارية مثالية تدعم خبرات كوادرنا".

وتعرّف زوار جناح حكومة الشارقة إلى خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً - السفر الذاتي، ونظام إدارة تدفّق المسافرين وصفوف الانتظار، ومكتب الاستعلام الذكي، وجميعها خدمات تهدف إلى تقديم تجربة سلسة واستثنائية لجميع المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي.

وتُمكّن خدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً - السفر الذاتي المسافرين من طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة باستخدام إحدى أجهزة السفر الذاتي، والتحقق الآلي من البطاقات المطبوعة مسبقاً أو الموجودة على الهواتف النقالة، ومطابقتها مع البيانات الموجودة، ومن ثم التوجه إلى أجهزة طباعة ملصق الحقيبة وتسليم الأمتعة لمنصة التسليم الذاتي للحقائب.

ويهدف نظام إدارة تدفّق المسافرين وصفوف الانتظار، القائم على تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى تعزيز كفاءة العمليات اليومية في مناطق إجراءات السفر عبر أجهزة استشعار متقدمة وعبر الربط بين النظام والأنظمة التشغيلية المختلفة للمطار ولشركات الطيران.

ويُتيح مكتب الاستعلام الذكي العديد من الخدمات الذكية، من بينها التواصل افتراضياً مع موظفي الاستعلامات في المطار من خلال المكالمات الصوتية والمرئية، واستخدام جهاز الماسح الضوئي الموجود في المكتب الافتراضي للاطلاع على تفاصيل الرحلة، وكيفية الوصول إلى البوابة المناسبة بمجرد مسح بطاقة صعود الطائرة على الجهاز، بالإضافة إلى الحصول على خريطة المطار على الهاتف النقال لتسريع الوصول إلى المرافق المطلوبة.

ثلاثة ورش عمل

وشهد جناح حكومة الشارقة اليوم ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022 عقد ثلاثة ورش عمل، تناولت بالبحث عدة موضوعات مرتبطة بمستقبل التحول الرقمي إلى عصر الميتافيرس والبيانات الضخمة القائمة على الحوسبة السحابية. تناولت ورشة العمل الأولى، تحت عنوان "النقلة النوعية للانترنت (الميتافيرس/الويب 3.0("، التحول إلى الجيل الثالث لتقنيات الويب (ويب 3.0)، الذي يمثل مستقبل شبكة الويب العالمية.

أما الجلسة الثانية، بعنوان "رحلة المواطن الرقمي في مدينة المستقبل"، فتناولت التقنيات المرتبطة بالتحول الرقمي في البيئات الحضرية في أنحاء العالم، حيث ستقوم مدن المستقبل على توظيف هذه التقنيات لإحداث اختلاف في حياة المواطنين، سواء كان ذلك في مجال الأمن أو التنقل أو الاستدامة أو الصحة أو البيئة. في هذا الإطار، تناولت الورشة سبل تحويل المدن إلى الرقمنة وإسهام التقنيات الحديثة في هذا التحول، كما استعرضت نماذج لهذا التحول.

وتناولت ورشة العمل الثالثة، تحت عنوان "رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل"، استراتيجيات التحول الرقمي، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. وستكون مدن المستقبل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالذكاء الاصطناعي والبيانات في كل منحى من مناحي الحياة، ومن بينها قطاع الطاقة الذي ينتهج استراتيجيات للتحول الرقمي تتخطى حدود التقنيات الذكية إلى عصر البيانات الضخمة القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تستمر فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022 حتى يوم الجمعة، 14 أكتوبر الجاري. وتعرض حكومة الشارقة 15 مشروعاً ومبادرة في جناحها، الذي يشهد مشاركة 10 جهات حكومية. توفّر تلك المشروعات والمبادرات خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

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