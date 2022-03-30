يسعي المشروع الي إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة الحمرية لتحلية المياه للنهوض بسعة المحطة الإنتاجية والتي تبلغ 20مليون جالون يوميًا ويستفيد منها أكثر من 1.7 مليون نسمة

تعاقدت "هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة" مع شركة "ماتيتو"، المزود العالمي الرائد لحلول إدارة المياه والطاقة البديلة، مشروعًا لإعادة تأهيل ورفع الكفائة الإنتاجية لمحطة الحمرية لتحلية المياه والتي تعمل بنظام التناضح العكسي و تبلغ سعتها20 مليون جالون في اليوم. تم اسناد هذا المشروع المهم بعد مناقصة تنافسية. ويساهم المشروع في تعزيز رؤية إمارة الشارقة في تأمين إمدادات مستدامة من مياه الشرب النقية في جميع أنحاء الإمارة.

تشمل أعمال المشروع التصميم الهندسي، والشراء، وبناء وتشييد الموقع، والمعاينة والتفتيش، والاختبار وإعادة تأهيل وتحديث المعدات والهيكل الحالي، وتجديد نظام التناضح العكسي، وتركيب أغشية إضافية في ثمان زلاجات. كما ستقوم الشركة بتحديث النظام الكهربائي ليتوافق مع المعدات الجديدة وليندمج مع أنظمة التحكم الموزعة في ارجاء المشروع.

وتعليقًا على هذا المشروع، قال عصام الملا مدير ادارة محطات الانتاج والتحلية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: "بدأت في عام 2014 أولى عمليات التشغيل في محطة الحمرية والتي تُعد واحدة من محطات التحلية الرئيسية في إمارة الشارقة. ويعتبر هذا المشروع إنجازًا بارزًا في تعزيز أهداف دولة الإمارات في تحقيق الأمن المائي في عام 2036 وجزءً من الاستراتيجيات متعددة المحاور التي تقوم بها إمارة الشارقة بهدف زيادة إمدادات المياه المستدامة في الإمارة."

وأضاف قائلاً: "نتشارك مع ماتيتو في نفس قيم العمل لذا يسعدنا إكمال مسيرة التعاون مع الشركة والتي تمتد وتشمل مشاريع عدة".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي ومؤسس SWPC الدكتور كورادو سوماريفا "يشرفنا أن ندعم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في دراسة الجدوى والمناقصات وهندسة المالك لهذا المشروع والتي من شأنها ان تساهم في استعادة قدرة محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالحمرية بشكل كبير من خلال توفير إمدادات مياه أكثر استدامة وتمكين عمليات أكثر كفاءة".

ومن جانبه قال أحمد هياجنة، المدير العام لشركة ماتيتو بدبي والشارقة والأمارات الشماليه وعُمان:"إنه لشرف عظيم أن نتعاون مع هيئة كهرباء وماء وغاز الشارقة في تطوير هذا المشروع، وسنعمل على تنفيذه مع الالتزام بأعلى معايير الجودة من خلال استخدام وتطبيق أحدث التقنيات إلى جانب اعتمادنا على القدرات الهندسية المحلية الممتازة والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركتنا "

وسيتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2022، ومن المقرر أن يتم اعتماد تقنية غشاء التناضح العكسي (RO) المتطورة والمقاومة للتلوث والتي توفر ضغط تغذية أقل وتساعد في تقليل استهلاك الكهرباء بهدف تحسين عمليات التشغيل إلى أقصى درجة ممكنة.

#بياناتحكومية

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تعريف عن ماتيتو

ماتيتو، هي الشركة الرائدة عالميا والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، والتي تغطي عمليات عدة في ثلاث مجالات هي: التصميم والبناء والكيماويات المتخصصة وإدارة مرافق المياه. مع أكثر من 60 عاماً من الخبرة العملية المطورة، توفر مجموعة ماتيتو الحلول المتخصصة والشاملة في شتى فروع صناعة المياه: من توفير المياه النظيفة وحتى معالجة المياه الملوثة؛ تحلية المياه وإعادة استخدامها؛ الحلول الصناعية (تنقية إلى مستوي الماء النقي للغاية)؛ الاستثمار في الأصول ومنشئات المياه والصرف الصحي وتطوير وتمويل المشاريع الجديدة او القائمة تحت هياكل مختلفة. وتوفر الشركة أيضًا حلولًا متخصصة لتطوير وإدارة مشاريع ومرافق الطاقة البديلة لدعم العمليات المستدامة من خلال توليد طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات.

قامت شركة ماتيتو بتطوير وتنفيذ الآلاف من المشاريع في جميع أنحاء العالم مما أكسبها ثقة رواد السوق وسمعة التميز المهني. كانت المجموعة أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 وأول مجموعة تقدم الي السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود الإنتفاع و الشراكة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).في الشرق الأوسط و في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تعد شركة ماتيتو المتعددة الجنسيات في طليعة الشركات المتخصصة في صناعة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، مع سجل أعمال حافل يتضمن أكثر من 3000 مشروع ناجح في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ من خلال مراكز عملياتها وأكثر من 4000 موظف ذوي خبرة ومهارة.

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