دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية "مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة" للعام 2023 التي نظمها المركز بالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي" للتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً. واستكمل 20 منتسباً الدورة التدريبية، وخاضوا الامتحان للحصول على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

وتندرج الدورة التدريبية في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتمكين الكفاءات والخبرات الفنية للاحترافيين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية. واستضاف مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الدورة التدريبية "مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة" في إطار جهوده لتعزيز مكانته كمنصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وحاضنة عالمية للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، من خلال شراكاته القوية والبنّاءة مع الجامعات والمؤسسات والجهات المعتمدة مثل "تي يو في راينلاند أكاديمي"، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأشاد المتدربون بأهمية الدورة ودورها في تطوير معارفهم ومعلوماتهم وتجاربهم في مجال أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة.

وقال الدكتور فياتشيسلاف فيدورنكو: "تم تنظيم الدورة وتقديمها على أفضل وجه، وأوصي جميع المهتمين بالطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية بالمشاركة في النسخ القادمة من الدورة التدريبية".

من جهته، أعرب ليون كونا، عن سعادته بالدورة التدريبية، آملاً بتنظيم دورات تدريبية أخرى في هذا المجال وفي مجالات أخرى أيضاً.

من ناحيته، قال المتدرّب محسن ضياء الدين: "كان التدريب مثمراً ومفيداً، حافلاً بالكثير من المعلومات القيّمة التي ستساعدنا في تطوير مسيرتنا المهنية."

يذكر أن الدورة هدفت إلى توسيع معارف المتدربين حول مبادئ الأنظمة الكهروضوئية، والمعيارين الدوليين الصادرين عن اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60364-7-71 وIEC 62446 والخاصين بتركيب الأنظمة الكهربائية وسبل الحماية من الصدمات الكهربائية، واختبار وتوثيق والمحافظة على الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة على التوالي. كما تعرّف المتدربون على مبادئ تصميم المحطات الشمسية الكهروضوئية، التقييم الاقتصادي للتصميم الكهروضوئي، علاوة على امتلاك القدرات الأساسية الضرورية لتصميم وتركيب عناصر النظام الكهروضوئي منخفض الجهد المتصل بالشبكة وغير المتصل بالشبكة، وحساب حجم النظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة وغير المتصل بالشبكة.

وتعتبر الدورة التدريبية جزءاً من سلسلة الدورات المستمرة التي ينظمها المركز في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، في إطار التزامه بالاستدامة وتوفير برامج شاملة تواكب التوجهات الناشئة والتحديات المتسارعة. ويهدف المركز من خلال هذه الدورات التدريبية إلى جسر الفجوة بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، وتعزيز قدرات الجيل الجديد من الاحترافيين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، القادرين على المساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي.

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