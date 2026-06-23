دبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة لطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، في مقر الهيئة بدبي. وحضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التركية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه خلال اللقاء الاستراتيجيات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويتسق مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأشار معاليه إلى التطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ودورها الريادي في تبني أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة، وتجربتها الرائدة في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية.

من جانبه، أشاد سعادة سفير تركيا لطف الله غوكتاش بالإنجازات المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع الهيئة في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية.

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