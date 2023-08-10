الهيئة تحقق عائدات قوية خلال النصف الأول قدرها 12.7 مليار درهم (بزيادة قدرها 5.4%)

شهدت الأشهر الست الأولى من عام 2023 زيادة في حجم طلب المستهلكين على الكهرباء والمياه بنسبة 3.1% و 5.1% على التوالي

في النصف الأول من عام 2023، بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأعمال التشغيلية 5.4 مليار درهم (بزيادة قدرها 18.2%)

الهيئة تحقق أرباحاً تشغيلية موحدة خلال النصف الأول قدرها 3.1 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 2.7 مليار درهم

نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي – النصف الأول 2023 الإيرادات 12.7 مليار درهم أكثر من 5.4% في النصف الأول 2023 صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 5.4 مليار درهم أكثر من 18.2% في النصف الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم وصافي الربح 2.7 مليار درهم.

في نهاية النصف الأول من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية لهيئة كهرباء ومياه دبي الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً قياسياً مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليار درهم، مما يمثل زيادة كبيرة وقدرها 18.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قوة الركائز الأساسية تعزز نمو الإيرادات الإجمالية

جاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للأشهر الست الأولى بنسبة 5.4% لتصل إلى 12.7 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت ايرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7%، وخدمات المياه بنسبة 3.8%، وخدمات التبريد بنسبة 4.9%. وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.

وخلال الربع الثاني ارتفعت نسبة زيادة الإيرادات السنوية الموحدة إلى 4.1% لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.

وصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الثاني من 2023 إلى 14.3 تيراوات ساعة مقارنة بـ 14.0 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري (Heat Rate) للكهرباء (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الثاني 8,230 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية، نتيجة جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغ الطلب على المياه 35.3 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.6 %.

في نهاية الربع الثاني من عام 2023 تقدم الهيئة خدماتها لـ 1,184,711 من حسابات المتعاملين، ما يمثل زيادة قدرها 14,998 عن حسابات المتعاملين في الربع الأول من 2023.

تسوية صافي الأرباح

مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تأثر صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة صافي تكلفة التمويل والإهلاك. وجاء صافي تكلفة التمويل أعلى بمقدار 262 مليون درهم، نتيجة زيادة أسعار إيبور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأيضاً نتيجة انخفاض الفائدة الرأسمالية للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة. علاوة على ذلك، ارتفعت التسوية لتبلغ 190 مليون درهم، نتيجة للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة، التي أسهمت في رفع القدرة الإنتاجية للهيئة.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام، مسترشدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وأثمر تركيز الهيئة المتواصل على إنجاز المشاريع الذكية والابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي، عن تعزيز إيرادات الهيئة الإجمالية، والارتقاء بأداء التدفقات النقدية التشغيلية على مدار الأشهر الست الأولى من عام 2023. وتعكس نتائجنا التزامنا بدعم الأولويات الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة والتي تركز على النمو الذكي، وتعزيز سعادة المتعاملين، والريادة والتميز التشغيلي على مستوى العالم، وعوائد رأسمالية جاذبة للمساهمين."

وأضاف معالي الطاير: "انسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة في دبي مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام، وتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 الطموحة، والزيادة المترافقة في عدد السكان. ونحن اليوم مستمرون بتوفير خدماتنا لما يزيد عن 1.18 مليون متعامل وفق أعلى المعايير العالمية الرائدة في التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة لنا ولأجيالنا القادمة."

وتابع معاليه: "تركز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق عوائد مستدامة، والالتزام بأعلى متطلبات البيئة والمجتمع والحوكمة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً لمساهمي الهيئة."

نمو البنية التحتية لهيئة كهرباء ومياه دبي

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 14.9 جيجاوات منها 2.4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أضافت الهيئة 300 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من عام 2023. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.

القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة حتى 30 يونيو 2023 محطات الإنتاج القدرة (ميجاوات) نوعية تقنية التحلية مليون جالون في اليوم جبل علي والعوير 10,690 جبل علي بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل 427 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,427 جبل علي بتقنية التناضح العكسي 63 محطة حصيان لإنتاج الطاقة 1,800 المجموع 14,917 المجموع 490

بنهاية عام 2030، تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ومن بين 20 جيجاوات، تخطط الهيئة لتوفير5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يمثل نسبة 25% من القدرة الانتاجية الاجمالية. وتخطط الهيئة لإضافة 240 مليون جالون من القدرة الانتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على أقل سعر بلغ 1.621 سنت دولار أمريكي للكيلووات ساعة في مناقصة المرحلة السادسة بتقنية الألواح الكهروضوئية (بقدرة 1,800 ميجاوات) وفق نظام المنتج المستقل للطاقة ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إضافة إلى هذا، تلقت الهيئة أقل سعرعالمي بلغ 0.38923 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة في مناقصة مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO)، وسعراً بلغ 0.365 دولار أمريكي للمتر المكعب لخيار توسعة المشروع ليصل إلى 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

في مايو 2023، بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي تشغيل خزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي بسعة 60 مليون جالون من المياه المحلاة. ومع نهاية عام 2024، تعتزم الهيئة زيادة السعة التخزينية إلى 1,152 مليون جالون من المياه المحلاة، مقارنةً بالسعة الحالية التي وصلت إلى 882 مليون جالون. وتعكس خزانات المياه هذه جهود الهيئة لتعزيز الأمن المائي ومواكبة الزيادة في الطلب.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، حافظت محطات الانتاج في الهيئة على مستوى عالمي رائد في التوافرية عند نسبة 90.4%، والاعتمادية عند نسبة 99.9%، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

بنهاية النصف الأول من عام 2023، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 7 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت، و 3 محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت، و 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت. ويبلغ حالياً إجمالي عدد محطات التوزيع ذات جهد 33 كيلوفولت في الخدمة 74 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع (ذات جهد 11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 43,557 محطة.

سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية

تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليار درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس الأولى المقبلة، ابتداءً من أكتوبر 2022. ويتم دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بسداد دفعة الأرباح التالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2023 في أكتوبر 2023.

البيانات المالية المدققة

يمكن الاطلاع على البيانات المالية المدققة لهيئة كهرباء ومياه دبي على موقعها الإلكتروني:

https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/investor-relations

أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي:

https://www.dfm.ae/ar/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA

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للتواصل:

لعلاقات المستثمرين، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني dewainvestors@dewa.gov.ae للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@dewa.gov.ae

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 56% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

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يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تستشرف"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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