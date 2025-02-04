دبي، الإمارات العربية المتحدة: في يوم البيئة الوطني الثامن والعشرين، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بمواصلة تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مبادئ الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح معاليه أن الهيئة تستلهم رؤيتها من القيم الراسخة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز صحة كوكب الأرض وتعزيز الجاهزية للمستقبل من خلال اعتماد المشاريع والحلول المستدامة ودفع عجلة العمل البيئي والمناخي.

وأشار معالي الطاير إلى أن حماية البيئة تُعد أمانة ومسؤولية تجاه الأجيال الحالية والقادمة، مؤكداً أن الهيئة تعتمد الابتكار والتقنيات الحديثة والشراكات الفعّالة لتحقيق الاستدامة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتسعى الهيئة أيضاً إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام للموارد والطاقة، وتشجيع إعادة التدوير.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل، مع استثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول 2030، مما يساهم في تقليل 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وقد حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في "أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة" و"أكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية.

مشروع الهيدروجين الأخضر

أطلقت الهيئة أول منشأة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. منذ افتتاحه في مايو 2021، ساهم المشروع في تقليل 490 طناً من الانبعاثات الكربونية، وأنتج قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر الذي يُستخدم في إنتاج الطاقة النظيفة ووقود المركبات.

المحطة الكهرومائية في حتا

تنفذ الهيئة أول محطة كهرومائية في منطقة الخليج العربي باستخدام تقنية الطاقة المائية المخزنة. ستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات بسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، مع عمر افتراضي يبلغ 80 عاماً، واستثمارات تصل إلى 1.4 مليار درهم.

الشبكة الذكية

تُعد الشبكة الذكية، باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم، ركيزة أساسية لتحويل دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة. توفر الشبكة ربطاً متقدماً بين الهيئة والمتعاملين، مع قدرات اتخاذ القرار التلقائي ومراقبة دقيقة للشبكات، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل الفاقد.

التحول الرقمي

بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات في الهيئة 100%، ونسبة الخدمات الذاتية التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100%، فيما وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2%، ونسبة سعادة المتعاملين 98.3%، ومستوى جودة الخدمة 95%.. وأنجز متعاملو الهيئة أكثر من 14 مليون معاملة رقمية في عام 2024.

الشاحن الأخضر

منذ إطلاقها عام 2014، أسهمت مبادرة الشاحن الأخضر في إنشاء بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 740 محطة شحن للمركبات الكهربائية، منها 400 محطة "شاحن أخضر" تابعة للهيئة، مما يعزز التنقل المستدام في دبي.

التنوع البيولوجي

تعمل الهيئة بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية على حماية محمية جبل علي البحرية، حيث تم خلال العام 2024 زراعة 6,850 شجرة قرم وتنظيف الشاطئ من 256 كيلوغراماً من البلاستيك، بمشاركة أكثر من 500 متطوع من موظفي الهيئة وعائلاتهم.

حملات بيئية توعوية

تنظم الهيئة برامج توعوية وورش عمل ومسابقات لتعزيز الوعي البيئي، بمشاركة شخصيتي "نور وحياة"، لتعريف الأطفال بأساليب الحفاظ على البيئة وتبني نمط حياة مستدام.

آلات إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم

قدمت الهيئة آلات ذكية لإعادة التدوير في مبانيها، حيث أعاد الموظفون تدوير أكثر من 864,076 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم منذ عام 2022، مما يعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.

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