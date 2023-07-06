طباعة أكثر من 1,800 قطعة غيار خلال عامي 2021 و2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن استخدامها لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أسهم في توفير 509,658 درهماً خلال عامي 2021 و2022، وذلك عبر تصنيع أكثر من 1,800 قطعة غيار لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مختبر الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، فضلاً عن توفير الجهد والوقت اللازم لاستبدال قطع الغيار، حيث يبلغ متوسط الوقت اللازم لتوفير قطع الغيار المطبوعة أربعة أيام فقط، الأمر الذي يدعم العمليات التشغيلية للهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواكبة التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وتقديم خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي. وتدعم الهيئة "استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد" التي تهدف إلى تسخير هذه التقنية الواعدة لخدمة الإنسانية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن خلال مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، نحرص على تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالإضافة، وغيرها من التقنيات المبتكرة التي يتم الاستفادة منها داخلياً لطباعة قطع الغيار للأجهزة والمعدات ما يسهم في تقليص وقت المشتريات وخفض التكلفة، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لهذه المعدات، وتعزيز الابتكار في الهيئة."

وأشار معالي الطاير إلى أن مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة يضم أنظمة طباعة ثلاثية الأبعاد متعددة يمكنها تصنيع قطع غيار لمختلف وحدات الأعمال في الهيئة باستخدام أكثر من 20 مادة تغطي مختلف التطبيقات الهندسية، بما في ذلك المعادن واللدائن الحرارية عالية الأداء.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تعتمد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كأحد الحلول الابتكارية لبناء النماذج وتصنيع قطع الغيار داخلياً، مشيراً إلى أن القطاعات التقنية حول العالم تواجه عدداً من التحديات مثل تقادم المعدات أو توقف إنتاج بعض الأجزاء أو عدم بيعها كقطع غيار، الأمر الذي يصاحبه تكلفة أعلى لاستبدال النظام بالكامل.

منذ إطلاقه، بلغ عدد طلبات براءة الاختراع التي سجلها مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 23 طلباً، حصل منها على 6 براءات اختراع حتى الآن. ومن بين براءات الاختراع التي سجلها المركز 3 براءات اختراع حول الطباعة ثلاثية الأبعاد. إضافة إلى ذلك، نشر المركز 157 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة، من بينها 14 ورقة بحثية حول الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويعتمد المركز أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بما في ذلك الطابعات المعدنية وطابعات البلاستيك المعزز باستخدام مزيج من ألياف الكربون والألياف الزجاجية. ويسهم المركز في تعزيز قدرات مهندسي وباحثي الهيئة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافة، من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.

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