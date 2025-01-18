دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة تشمل سلسلة من الفعاليات بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، لزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، إضافة إلى تنظيف شاطئ المحمية التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي. شارك في الفعاليات أكثر من 500 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. ونجح المشاركون في زراعة 6,850 شجرة من أشجار القرم وإزالة 256 كيلوغرام من البلاستيك عن شاطئ المحمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، وجهود دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية، نولي أهمية بالغة لدعم التنوع البيولوجي الذي يعتبر دعامة مهمة لجهود استعادة النظام الإيكولوجي. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وجنباً إلى جنب مع التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية، نحرص على تعزيز استدامة غابات القرم التي تعد خزانات طبيعية للكربون، ومن بين النظم البيئية الأكثر إنتاجية وأهمية بيئياً. وتتميز أشجار القرم بقدرتها على امتصاص الكربون وغازات الدفيئة بحوالي 4 أضعاف عن الغابات الاستوائية."

وأشاد معالي الطاير بروح المسؤولية الوطنية والبيئية العالية التي أبداها المشاركون في الحملات، مؤكداً أن ارتفاع مستوى الوعي حول أهمية مشاركة الجميع في جهود التنمية المستدامة يشكل رافداً مهماً لمساعي المحافظة على البيئة ودفع عجلة الحياد الكربوني والعمل المناخي.

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