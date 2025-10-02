دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تسلط الضوء على ريادتها وتميزها عالمياً، انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى "تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي" (vPAC – ڨيباك) العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا التحالف الذي يضم نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع أنظمة الطاقة.

وقد تم الإعلان عن انضمام الهيئة للتحالف خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025). وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقع الاتفاقية المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبرانت هيب، رئيس تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي (ڨيباك).

وقال معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم، نواصل جهودنا في توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه. ويسعدنا الانضمام إلى تحالف "ڨيباك" كأول مؤسسة خدماتية في المنطقة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة. ومن خلال هذه العضوية، سيتمكن مهندسونا وخبراؤنا من تبادل أفضل الممارسات العالمية وأحدث الحلول المبتكرة لتطوير أنظمة مستدامة تواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة والمياه. إضافة إلى ذلك، سنشارك خبراتنا وتجاربنا الرائدة في مجال الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، حيث حققت الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسة في مجالات عملها."

من جهته، قال برانت هيب: "يفخر تحالف الحماية والأتمتة والتحكم الافتراضي (ڨيباك) بشراكته مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتسريع تحول الشبكات الكهربائية، وتلبية احتياجات اقتصاد الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة، والمساهمة في بناء بنية تحتية مستقبلية أكثر ذكاءً وكفاءة."

يهدف تحالف "ڨيباك" إلى تعزيز كفاءة ومرونة شبكات الكهرباء من خلال تبني أنظمة معيارية رقمية متقدمة وتطوير معايير وأنظمة مفتوحة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني في مجالات الحماية والأتمتة والتحكم بمحطات نقل الكهرباء، إضافة إلى تسريع تبني حلول قائمة على البرمجيات بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي، ورفع اعتمادية الشبكات، وزيادة مرونتها.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي سجلت أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتيّ نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2% في عام 2024، مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

يوفر المعرض فرصة فريدة للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السابعة والعشرين من معرض ويتيكس من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

