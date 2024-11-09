دبي، الإمارات العربية المتحدة: انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، من ترقية نظام "إس إيه بي هانا إنتربرايز كلاود" إلى "إس إيه بي رايز" المستضافة في مراكز البيانات الخضراء التابعة ل"مورو" والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما يوفر للهيئة قدراً أكبر للتوسع والمرونة والابتكار من خلال بنية تحتية سحابية قوية وآمنة لتواصل إثراء تجربة المعنيين وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الانتقال إلى منصة "إس إيه بي رايز" يعزز من قدرات الهيئة في تخزين البيانات في بيئة سحابية معتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ما يضمن أمن وخصوصية بيانات الهيئة ويدعم قدراتها في التعامل مع التهديدات السيبرانية عبر الكشف المبكر عنها، إضافة إلى الاستفادة من ابتكارات نظام "إس إيه بي" المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنترنت الأشياء وتعلم الآلة لمواصلة توفير خدمات موثوقة ذات اعتمادية عالمية المستوى لجميع المعنيين. كما يُمّكن نظام "إس إيه بي رايز" الهيئة من تبسيط عملياتها ويساعدها على توفير بنية تحتية رقمية مرنة.

وأضاف معالي الطاير: "تأتي هذه الخطوة للانتقال إلى منصة "إس إيه بي رايز" في إطار التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، وضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الهيئة وتطوير الكفاءة التشغيلية عبر تبني أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة (دبي 10X) التي تهدف للانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل وأن تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي."

يشار إلى أن شركة "مورو" المزود المعتمد لمنصة "إس إيه بي-هانا" لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية منذ عام 2018. وفي عام 2022، تم اعتماد "مورو"، من قبل شركة "إس إيه بي" كشريك لبرنامج" رايز" لتصبح بذلك أول موفر محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات "إس إيه بي" السحابية الآمنة؛ المستضافة في مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مورو، والذي يعد أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقاً لـ"غينيس للأرقام القياسية".

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